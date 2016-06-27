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Два российских вертолета Ка-52 возвращены из Сирии в Россию

28.06.2018 ТАСС 60 0
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Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее в РФ вернули 13 летательных аппаратов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Два вертолета Ка-52 доставлены с территории Сирии после выполнения задач обратно в Россию. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены еще два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, во вторник на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в Ан-124 "Руслан". В оборонном ведомстве уточнили, что пилоты вертолетов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России.

Ранее в РФ были возвращены 13 летательных аппаратов. Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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