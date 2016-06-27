Российские военные на южных базах получили облегченную форму для действий в жару
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Источник: © Пресс-служба Южного военного округа/Министерство обороны РФ
Военнослужащих обеспечили новой полевой военной формой, именуемой солдатами "тропиканкой"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Меры по защите от тепловых ударов приняты командованием Южного военного округа, в частности военнослужащие российских баз за границей переодеты в облегченную форму. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"В связи с высокими температурами, установившимися на юге России, командование Южного военного округа приняло дополнительные меры по предотвращению несчастных случаев, связанных с получением тепловых ударов, при проведении занятий на общевойсковых полигонах", - отметили в пресс-службе.
В частности, военнослужащие на военных базах в Абхазии и Армении обеспечены новой облегченной полевой военной формой, именуемой солдатами "тропиканка", уточнил офицер .
Кроме того, для всех обучаемых в наиболее жаркие часы на полигонах спланирован дополнительный отдых в местах, защищенных от прямого воздействия солнечных лучей, а в пунктах питания выставлены баки с кипяченой водой, из расчета не менее 4 литров на человека в сутки.
По данным сайта GISMETEO, на юге России преобладает жаркая погода. В частности, в среду в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае столбик термометра днем будет находиться у отметки плюс 35 градусов.
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27.06.2018
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