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В Петербурге пройдет выставка оружия, посвященная дню рождения Маузера

28.06.2018 РИА Новости 70 0
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Самозарядный пистолет Mauser C96
Самозарядный пистолет Mauser C96.
Источник: Daderot/wikimedia.org

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выставка оружия, посвященная 180-летию со дня рождения немецкого конструктора Пауля Маузера, откроется в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В среду, 27 июня, в 12:00 мск в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки "Ваше слово, товарищ Маузер". Посетители смогут познакомиться с широким спектром штатных образцов стрелкового оружия системы Маузер (Mauser), принимавшихся на вооружение в германской армии", - сказали в военном ведомстве.

Также будут продемонстрированы винтовки и карабины разных образцов, револьвер системы Mauser "Зиг-Заг", самозарядные пистолеты, а также автоматический пистолет Mauser HSc.

"Помимо этого здесь можно будет увидеть образцы стрелкового оружия, сделанные компанией Mauser на экспорт и принятые на вооружение в более 11 странах мира, в том числе модификации винтовок 1893 года, сделанные для Турции и Испании, модели 1896 года, созданные для Швеции и принятые ею на вооружение", - рассказали в Минобороны.

Выставка будет открыта до конца августа, добавили в оборонном ведомстве.

Маузер - один из самых известных в мире конструктор оружия и промышленник. Вместе со своим братом Вильгельмом он основал компанию Mauser по производству стрелкового оружия одноименной марки в 1872 году. Одна из самых известных моделей оружия братьев Маузер - самозарядный пистолет Mauser C96, широко применявшийся в Первую и Вторую мировую войну. За два года до смерти за вклад в развитие немецкого оружия промышленник получил титул барона. После войны заводы компании "Маузер" оказались разрушенными бомбардировками, но в 1950-х началось ее возрождение. С 60-х годов вплоть до наших дней компания "Маузер" является лидером в производстве охотничьего, спортивного, гражданского и снайперского оружия.
27.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Испания
Россия
Турция
Швеция
Компании
Минoбороны РФ

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