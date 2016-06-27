ВМФ США делает ставку на "опционально беспилотные" корабли, расширяя линейку Future Surface Combatant



Беспилотный надводный корабль среднего класса (MDUSV) Sea Hunter (Фото: ВМС США).

Источник: https://usni.org/ Беспилотный надводный корабль среднего класса (MDUSV) Sea Hunter (Фото: ВМС США).Источник: https://usni.org/

Будущий надводный боевой корабль (FSC [1]) ВМФ США, вероятно, будет как беспилотным, так и опционально беспилотным кораблём в рамках растущего семейства систем, поскольку военно-морской флот ориентируется на то, что пилотируемое / беспилотное командование может обеспечить наибольшие преимущества на разных этапах военных действий.

Ранее официальные лица представляли следующие варианты кораблей программы FSC - большой, малый и беспилотный - например, крейсер или эсминец, корабль прибрежной зоны (LCS [2]) или фрегат и что-то похожее на среднетонажный беспилотный надводный корабль (MDUSV [3]), над которым работает Управление военно-морских исследований (ONR [4]). Однако, чиновники всё чаще говорят о беспилотных и опционально беспилотных судах как о самостоятельных платформах.

На прошлой неделе во время ежегодной конференции «Technology, Systems and Ships» Американского общества морских инженеров Глава отдела эсминцев и будущих кораблей капитан первого ранга Кайл Гант заявил, что ряд вопросов общей картины программы привели к отпочкованию беспилотных и опционально беспилотных судов.

Во-первых, как уверяет ВМФ, при использовании беспилотной системы управление и контроль осуществляются в конкурентной коммуникационной среде, а возможно и при разрушенных системах связи. Как в этих условиях сохранять взаимодействие? И какова роль беспилотного судна в нулевой фазе операций, когда для выполнения основной задачи ВМФ требуется присутствие людей?

«Как я могу использовать эти системы для получения господства в море, сдерживания, традиционными задачами ВМФ, которые я должен выполнять?» - сказал Гант, отметив, что опциональные беспилотные суда могут стать решением. Во время задачи присутствия «фаза 0» суда могут быть полностью укомплектованы и иметь место стоянки судна, столовые и другие объекты для проживания и работы экипажа.

«Опционально устанавливаются системы беспилотной части корабля. Оказавшись в «фазе 2» с задачей с высоким уровнем риска, в условиях большой неопределённости среди пилотируемых платформ - я могу убрать с судна людей и отплыть, а само судно использовать в беспилотном режиме даже для выполнения задач с риском уничтожения судна, к чему я не был бы готов при наличии экипажа. Вот так мы пришли к опциональным беспилотникам. Они хорошо вписались в наши военные игры, имея системы вооружения, которые способны дополнительно усилить пилотируемый корабль.

Гэнт отметил, что беспилотные надводные корабли могут быть более доступны для захвата или перемещения противника на судно, чем беспилотные подводные аппараты или беспилотные летательные аппараты. Такая уязвимость создает ряд ограничений для военно-морских сил, которые хотели бы использовать чисто беспилотные USV [5], в первую очередь, для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR [6]) и задач по борьбе с ISR, которые требуют сохранности беспилотного судна после выполнения задачи.

«Чем вы готовы рискнуть?» спросил Гант, рассуждая о системах беспилотных судов.

«Воздушная система движется довольно быстро и ее сложно захватить. UUV [7] довольно сложно найти. Поэтому такие беспилотники дают большие преимущества, «в то время как военно-морскому флоту придется хорошо взвесить, какие системы он хотел бы использовать на исключительно беспилотных USV.

Фото вооруженных сил Хаути, захвативших беспилотный подводный аппарат REMUS 600 ВМФ США. Источник: https://usni.org/

Военно-морской флот уже ощутил последствия уязвимости своих медлительных беспилотных систем, таких как БЛА, захваченный китайскими войсками в декабре 2016 года, и UUV, захваченный войсками Хути у берегов Йемена в январе. Тоже ждёт тип USV рассуждает Гант, и инциденты доказывают необходимость на USV либо систем самообороны против захвата, либо систем защиты данных, собранных ими, в случае их захвата силами противника.

Гант отметил, что несмотря на эту незащищенность ВМФ уверены, что беспилотные и опционально беспилотные надводные корабли увеличат боевые возможности флота ВМС.

«Мы наращиваем возможности, заложенные в опциональных беспилотниках или чистых беспилотниках; на самом деле мы говорим о беспилотных кораблях в контексте возможностей распределенного подчинения или противодействия ISR [устойчивости и] способности стабильно работать в конкурентном окружении».

Гант отметил, что оснащенные аппаратурой беспилотные суда имеет смысл подключать к рисковым заданиям, если USV могут либо расширить географию присутствия ВМФ по более низкой цене, чем отправка пилотируемого судна, либо снизят риск для моряков.

На той же панельной дискуссии заместитель руководителя программы управления морских систем в Исполнительном офисе Программы беспилотных и малых боевых кораблей (ранее PEO LCS)Говард Беркоф сказал, что в его подразделении сейчас рассматриваются беспилотные и опционально беспилотные суда специального назначения как часть «семейства USV».

Два действующих исследования и разработки будут формировать требования к семейству USV: программа «Ghost Fleet» в рамках Стратегического потенциала Пентагона и программа SeaHunter MDUSV, созданная DARPA и ныне переданная в ONR.

Во время своего выступления Беркоф также отметил, что в Южной Флориде продолжаются испытания беспилотной системы с неконтактным тралом, который буксируется беспилотным надводным аппаратом неспециализированного типа Textron (CUSV). Textron завершил испытания, проводимые дочерней компанией, и находится в середине проверок и испытаний перед поставкой на флот, опережая испытания и оценку готовности военно-морского флота. Беркоф сказал, если все будет сделано по графику, то в августе ВМФ зачтет контрольную точку С и примет решение о приобретении, чтобы начать производство.

Беспилотный надводный аппарат неспециализированного типа (CUSV) Textron Systems. (Фото: Textron). Источник: https://usni.org/

Испытываемый прототип CUSV будет «незначительно» модифицирован под размещение гидроакустических станций AQS-20 и AQS-24 и системы разминирования Barracuda. По его словам, интеграция систем Barracuda и ГАС начнется в 2019 году. ВМС также считают, что CUSV может получить и другие системы для борьбы с надводными целями, противолодочное оборудование или других задач по мере необходимости.

По UUV компания Knifefish завершила испытания у подрядчика и приступила к испытаниям в ВМФ, которые будут продолжены. По крупнотонажному UUV (LDUUV [8]), который будет базироваться на подводной лодке, завершён предварительный анализ проекта и в настоящее время проводится экспертиза проекта. После сокращения бюджета текущего финансового года, Беркоф сказал, что экспертиза проекта LDUUV сдвинется на середину 2019 года, а производство, для проведения испытаний на воде, начнётся в 2021 году, хотя по предыдущим планам испытания на воде должны были начаться в 2019 году.

Автор: Меган Экштайн

Перевод: ВПК.name

Примечание ВПК.name