В Госдуме прокомментировали идею создания сверхмощной ядерной торпеды



Торпеда. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Торпеда. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Необходимости создавать в России сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом нет, имеющийся арсенал решает любые задачи в дальних и ближних морских зонах, считает глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Ранее один из создателей торпедного оружия в РФ Шамиль Алиев заявил РИА Новости, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.

"Сугубо мое профессиональное мнение: сегодняшний арсенал, который создан, он позволяет гарантированно решать любые задачи как в ближних, так и в дальних морских зонах. И вот такой острой необходимости (создавать сверхмощную ядерную торпеду - ред.) на сегодняшний момент я, честно говоря, не вижу", - сказал Шаманов РИА Новости.