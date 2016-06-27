В Госдуме прокомментировали идею создания сверхмощной ядерной торпеды
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Торпеда. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Необходимости создавать в России сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом нет, имеющийся арсенал решает любые задачи в дальних и ближних морских зонах, считает глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
Ранее один из создателей торпедного оружия в РФ Шамиль Алиев заявил РИА Новости, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.
"Сугубо мое профессиональное мнение: сегодняшний арсенал, который создан, он позволяет гарантированно решать любые задачи как в ближних, так и в дальних морских зонах. И вот такой острой необходимости (создавать сверхмощную ядерную торпеду - ред.) на сегодняшний момент я, честно говоря, не вижу", - сказал Шаманов РИА Новости.
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25.06.2018
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