В России могут вернуться к идее создания сверхмощной торпеды с ядерной боеголовкой
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Шамиль Алиев.
Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель"
ЦАМТО, 25 июня. В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.
"Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. В частности, заново пересматриваются взгляды А.Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км", – сказал Ш.Алиев.
По его словам, задача такого оружия в рамках концепции А.Сахарова – "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".
"Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег", – цитирует "РИА Новости" Ш.Алиева.
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25.06.2018
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