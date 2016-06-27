В России могут вернуться к идее создания сверхмощной торпеды с ядерной боеголовкой



Шамиль Алиев.

Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель" Шамиль Алиев.Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель"

ЦАМТО, 25 июня. В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.

"Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. В частности, заново пересматриваются взгляды А.Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км", – сказал Ш.Алиев.

По его словам, задача такого оружия в рамках концепции А.Сахарова – "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".

"Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег", – цитирует "РИА Новости" Ш.Алиева.