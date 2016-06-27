Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корабли охраны водного района останутся в Астрахани после перевода Каспийской флотилии

26.06.2018 ТАСС 357 0
0
Понравилась новость?
 0
Каспийская флотилия ВМФ России
Каспийская флотилия ВМФ России.
Источник: rg.ru

Главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев также добавил, что процесс перевода соединения будет осуществляться поэтапно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Подразделения охраны водного района Каспийской военной флотилии ВМФ РФ останутся в Астрахани после перевода основных сил флотилии в Каспийск. Об этом журналистам сообщил главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.

"В Астрахани останется все, что связано с деятельностью кораблей охраны водного района (корабли ближней морской зоны, осуществляющие охрану района базирования основных сил), одно из подразделений будет находиться в Астрахани. Основной пункт базирования флотилии будет в Каспийске", - сказал Королев после церемонии чествования лучших выпускников образовательных учреждений ВМФ из Севастополя, Калининграда, Санкт-Петербурга в Константиновском дворце.

Как отметил главком, некоторые выпускники, присутствующие на церемонии, будут направлены на Каспий. Что касается сроков перевода флотилии, то Королев сообщил, что процесс будет осуществляться поэтапно. "С учетом того, что мы синхронизируем перевод кораблей со строительством инфраструктуры, переход будет поэтапным, как построим, так и переедем, по готовности инфраструктуры ", - сказал главком.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В середине мая замглавы военного ведомства Тимур Иванов сообщил, что первый этап работ по обустройству мест дислокации подразделений Каспийской флотилии в Каспийске завершится до конца 2018 года.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 00:24
  • 16
"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд
  • 27.06 00:20
  • 65
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 27.06 00:11
  • 28
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 27.06 00:06
  • 21
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 26.06 23:57
  • 1
Военная авиастроительная корпорация
  • 26.06 23:37
  • 28
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 26.06 22:48
  • 3
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 26.06 22:32
  • 179
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 26.06 22:26
  • 85
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.06 22:18
  • 9
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 26.06 22:00
  • 1
Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"
  • 26.06 21:22
  • 61
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 26.06 21:14
  • 2
Пентагон показал треугольное колесо
  • 26.06 21:11
  • 2
В США списали первый F-35B
  • 26.06 20:16
  • 1546
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы