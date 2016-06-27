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Ученый рассказал о возможной реакции за рубежом на ложь о российском оружии

26.06.2018 РИА Новости 409 0
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Шамиль Алиев
Шамиль Алиев.
Источник: РИА Новости. Сергей Сафронов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ни одна разведка в мире не опровергала создание в России новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковой "Авангард", - будь это так, они бы "раструбили, что это русская бутафория", заявил в интервью РИА Новости один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.

"Есть огромная мировая разведывательная сеть, в которой есть мы, США и другие страны. Если бы это был блеф, то они давно бы раструбили на весь белый свет, что это русская бутафория. Преувеличивать или приуменьшать - это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение", - сказал Алиев.

Первого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых - и принципиально отличных - видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия - системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат, авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия, которые впоследствии по итогам народного голосования получили названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" соответственно.
25.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Кинжал ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯЭУ

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