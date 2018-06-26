В Минобороны считают, что танковый биатлон НАТО имеет антироссийский подтекст



Танк Т-84 "Оплот".

Источник: 7th Army Training Command/Wikimedia.org Танк Т-84 "Оплот".Источник: 7th Army Training Command/Wikimedia.org

В ведомстве отметили, что в ходе выполнения огневых задач экипажи альянса тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ раскритиковало танковый биатлон НАТО, в соревнованиях чувствуется антироссийский подтекст, сообщили в военном ведомстве со ссылкой на начальника управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майора Романа Бинюкова.

По его словам, государства НАТО не принимают приглашения принять участие в танковом биатлоне Армейских международных игр (АрМИ). "К нам не приезжают и к себе российскую команду не приглашают. Хотя международный успех нашего танкового биатлона все-таки вынудил наших коллег из НАТО провести подобный конкурс на одном из полигонов Бундесвера", - отметил Бинюков.

"По сравнению с российским конкурсом условия проведения натовских соревнований не отличаются состязательностью и спортивным духом. Зато чувствуется антироссийский подтекст: даже в ходе выполнения огневых задач натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства", - сказал генерал. По его словам, в танковом биатлоне на АрМИ "техника используется на максимальных режимах, победа достигается быстротой принятия решения, скоростью, точностью стрельбы".

"Этому способствует и ежегодное совершенствование российскими конструкторами танка Т-72Б3М, на котором выступают российские танкисты", - рассказал Бинюков. Он отметил, что "с профессиональной точки зрения натовский конкурс отличался еще и тем, что в ходе него отрабатывались только одиночные нормативы".

"Последовательность состязаний хоть и была похожа на нашу, но сами препятствия и огневые задачи, на мой взгляд, были менее продуктивны для подготовки экипажей, чем у нас. Зарубежным коллегам я бы порекомендовал не тренироваться в создании неудачных реплик "Танкового биатлона" и в словесных баталиях, а поучаствовать в настоящем конкурсе "Танковый биатлон" у нас, в России", - сказал генерал.

"Наш "Танковый биатлон" - это спортивные соревнования, честная и бескомпромиссная борьба характеров, уровня подготовки экипажей и передовых технических достижений. В них побеждает только сильнейший, мы готовы к такой борьбе. Так что, как говорится, welcome. Хотя мы не против и к ним приехать на своей технике", - продолжил он.

Украинские танки

Одной из восьми команд, принявших участие в натовских танковых соревнованиях, стала команда Вооруженных сил Украины. По словам Бинюкова, "один из украинских танкистов, комментируя журналистам провальное выступление украинской команды в натовских играх, признал, что последнее место команды объясняется низким качеством производства и неудовлетворительными боевыми возможностями украинских танков, а также недостаточным уровнем подготовки танковых экипажей".

"Многочисленные отказы в ходе соревнований системы управления огнем, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка Т-84 "Оплот" и другие "детские болезни" вызывали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения, создавшую лучший танк Великой Отечественной войны - знаменитый Т-34", - добавил начальник управления.