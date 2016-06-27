Новейшие спутниковые радиостанции вдвое повысят управляемость подразделений ЗВО, действующих в отрыве от основных сил



Радиорелейный комплекс Р-430.

Источник: http://opkrt.ru/ Радиорелейный комплекс Р-430.Источник: http://opkrt.ru/

ЦАМТО, 25 июня. В подразделения связи соединений и воинских частей Западного военного округа поступила партия новейших спутниковых радиостанций Р-438Н, которые способны вдвое увеличить управляемость подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Спутниковая радиостанция предназначена для организации сетей спутниковой радиосвязи через ретранслятор связи космического аппарата. Она обеспечивает полную автономность работы в режимах передачи речи, цифровых и текстовых сообщений, многоканальные режимы приема информации, передачу данных в дуплексном и симплексном режимах, сопряжение с широким спектром различной аппаратуры. Радиостанция работает в при температуре от -40 до +50 град. С. Находящееся в комплекте поставки устройство преобразования солнечной энергии в электрическую увеличивает время ее автономной работы.

Новейшие радиостанции поступили для оснащения подразделений, дислоцированных в Московской, Ленинградской, Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Калининградской областей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.