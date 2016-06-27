Под Волгоградом снайперы ЮВО осваивают новейшие тепловизоры "Шахин" и приборы ночного видения



Снайпер на позиции. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Снайпер на позиции. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ЦАМТО, 25 июня. Снайперы соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к освоению новейшего прибора ночного видения четвертого поколения 1 ПН 141-1 и новейшего тепловизора 1-ПН-140-2 "Шахин", поступивших на вооружение в мае этого года.

Тепловизор "Шахин", позволяет различать цель в полной темноте, в дыму и очень плотном тумане, делая изображение в инфракрасных лучах видимым. Прицел универсален, по типу крепления подходит на все виды оружия.

Кроме того, снайперы на занятиях по тактической подготовке осваивают новые тактические приемы, разработанные на основе опыта современных военных конфликтов.

Новые упражнения формируют навыки снайперских пар действовать на незнакомой открытой местности, в различных климатических условиях, ориентироваться на различной местности.

Также в ходе занятий совершенствуются навыки маскировки, особое внимание уделяется на тепловую маскировку, позволяющую скрыть снайпера от тепловизионных прицелов условного противника. Стрельба проводится на максимальные дальности по динамическим целям из современных модификаций винтовок СВД и крупнокалиберной винтовки АСВК "Корд", сообщает пресс-служба Южного военного округа.