Над всеми крупнейшими городами России создано сплошное дежурное радиолокационное поле на малых высотах



Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 25 июня. Сплошное дежурное радиолокационное поле на малых высотах, способное обнаружить низколетящие цели, в том числе беспилотники, создано над крупнейшими городами России.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан.

"На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах", – отметил он.

По словам А.Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70 проц.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности", – сказал А.Кобан.

Также одной из приоритетных задач является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в Арктической зоне.

На сегодняшний день в Арктике развернута группировка РТВ, ведутся работы по ее совершенствованию и наращиванию.

"Боевые расчеты, которые выполняют задачи в Арктике, предварительно проходят подготовку специалистов расчетов радиотехнических войск. Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики", – цитирует "РИА Новости" А.Кобана.