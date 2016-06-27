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Над всеми крупнейшими городами России создано сплошное дежурное радиолокационное поле на малых высотах

26.06.2018 ЦАМТО 327 0
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Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 25 июня. Сплошное дежурное радиолокационное поле на малых высотах, способное обнаружить низколетящие цели, в том числе беспилотники, создано над крупнейшими городами России.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан.

"На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах", – отметил он.

По словам А.Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70 проц.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности", – сказал А.Кобан.

Также одной из приоритетных задач является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в Арктической зоне.

На сегодняшний день в Арктике развернута группировка РТВ, ведутся работы по ее совершенствованию и наращиванию.

"Боевые расчеты, которые выполняют задачи в Арктике, предварительно проходят подготовку специалистов расчетов радиотехнических войск. Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики", – цитирует "РИА Новости" А.Кобана.
25.06.2018
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА

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