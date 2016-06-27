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В инженерные войска до конца года будет принята на снабжение новая многофункциональная саперная лопатка МСЛ

26.06.2018 ЦАМТО 725 0
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Российские саперы
Российские саперы.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 июня. В текущем году в инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации поступит на снабжение многофункциональная саперная лопатка МСЛ.

Новая многофункциональная лопатка предназначена для снятия слоя грунта при разминировании, а также для перепиливания дерева, рубки однослойной колючей проволоки. Отлитое из высокопрочной стали лезвие имеет антибликовое и антикоррозийное покрытие.

Конструкция МСЛ включает в себя лезвие, топор, пилу по дереву, металлический щуп и гладкую ручку из полимерных материалов. Щуп предназначен для поиска взрывоопасных предметов на глубине до 15 см.

Новый инструмент устойчив к воздействию климатических факторов. Двое суток он может провести в морской воде, выдержит воздействие бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. Чехол для хранения выполнен из материала повышенной стойкости к износу и имеет отверстие для стока воды.

Масса многофункциональной саперной лопатки МСЛ составляет 0,5 кг. Длина всего изделия – 400 мм, длина полотна лопатки – 200 мм, его ширина – 50 мм.

Многофункциональная саперная лопатка МСЛ будет принята на снабжение в составе нового комплекта защиты сапера ОВР-2-02, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
ОВР-2
Компании
Минoбороны РФ

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