В инженерные войска до конца года будет принята на снабжение новая многофункциональная саперная лопатка МСЛ



Российские саперы.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ Российские саперы.Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 июня. В текущем году в инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации поступит на снабжение многофункциональная саперная лопатка МСЛ.

Новая многофункциональная лопатка предназначена для снятия слоя грунта при разминировании, а также для перепиливания дерева, рубки однослойной колючей проволоки. Отлитое из высокопрочной стали лезвие имеет антибликовое и антикоррозийное покрытие.

Конструкция МСЛ включает в себя лезвие, топор, пилу по дереву, металлический щуп и гладкую ручку из полимерных материалов. Щуп предназначен для поиска взрывоопасных предметов на глубине до 15 см.

Новый инструмент устойчив к воздействию климатических факторов. Двое суток он может провести в морской воде, выдержит воздействие бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. Чехол для хранения выполнен из материала повышенной стойкости к износу и имеет отверстие для стока воды.

Масса многофункциональной саперной лопатки МСЛ составляет 0,5 кг. Длина всего изделия – 400 мм, длина полотна лопатки – 200 мм, его ширина – 50 мм.

Многофункциональная саперная лопатка МСЛ будет принята на снабжение в составе нового комплекта защиты сапера ОВР-2-02, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.