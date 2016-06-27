Более 3 тыс. военных в ходе учений противодействуют условным диверсантам в Приморье
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Учения антитеррористических сил ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
К учениям также привлекалось свыше 800 единиц техники
ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек принимают участие в двусторонних тактических учениях с подразделениями мотострелковых соединений. Как сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев, военные отрабатывают противодействие группам условных диверсантов, а с воздуха их прикроют "Аллигаторы".
"В Приморском крае на полигоне Сергеевский началось двустороннее тактическое учение с подразделениями мотострелковых соединений с привлечением сил и средств армейской авиации, РХБ защиты, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Военнослужащие в составе подразделений подняты по учебной тревоге и совершают марш на штатной технике в заданные районы, отрабатывая задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Всего к двустороннему учению привлекается более 3 тыс. человек, задействовано свыше 800 единиц техники", - сообщил Гордеев.
В ходе активной фазы учений экипажи армейской авиации на ударных вертолетах КА-52 "Аллигатор" будут прикрывать мотострелковые подразделения и обеспечат им огневую поддержку с воздуха. Также летчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет по мишеням, имитирующим наземные средства огневого воздействия условного противника.
Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты отработают комплекс мероприятий по контролю за обстановкой в сфере РБХ, установят аэрозольные завесы, используя дымовые машины ТДА-3, чтобы прикрыть людей и технику, проведут наземную разведку местности, используя разведывательные химические машины РХМ-6. Помимо этого, подразделения мотострелковых соединений в условиях сложной радиоэлектронной обстановки будут вести маневренную оборону и наступление. Чтобы отработать захват и уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, спецназ десантируется из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и совершит марш-бросок по пересеченной местности в заданный район.
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25.06.2018
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