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Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок "Малка"

26.06.2018 Интерфакс-АВН 327 0
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2С7М "Малка"
2С7М "Малка".
Источник: пресс-служба ВВО

Новосибирск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.

"Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ "Малка" будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений ЦВО, которые пройдут на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле", - говорится в сообщении.

Самоходное орудие способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.
25.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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