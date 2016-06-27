Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок "Малка"



2С7М "Малка".

Источник: пресс-служба ВВО 2С7М "Малка".Источник: пресс-служба ВВО

Новосибирск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.

"Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ "Малка" будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений ЦВО, которые пройдут на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле", - говорится в сообщении.

Самоходное орудие способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.