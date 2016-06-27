Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок "Малка"
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2С7М "Малка".
Источник: пресс-служба ВВО
Новосибирск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.
"Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ "Малка" будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений ЦВО, которые пройдут на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле", - говорится в сообщении.
Самоходное орудие способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.
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25.06.2018
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