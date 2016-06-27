Натовский танковый биатлон отличал антироссийский подтекст - Минобороны РФ
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Оснащенные израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy строевые американские танки M1A2 SEPv2 Abrams из состава 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США в ходе учений НАТО Saber Strike 2018 на полигоне Дравско (Польша), июнь 2018 года.
Источник: Błażej Łukaszewski / poligonowewiesci.pl
Украина со своими Т-84 "Оплот" заняла последнее место
Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Состязания по танковому биатлону, которые недавно провёл Североатлантический альянс на одном из германских полигонов, носили антироссийскую направленность, заявил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск ВС России генерал-майор Роман Бинюков.
"По сравнению с российским конкурсом условия проведения натовских соревнований не отличаются состязательностью и спортивным духом. Зато чувствуется антироссийский подтекст: даже в ходе выполнения огневых задач: натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства", - сказал Р.Бинюков в интервью, которое опубликовано в газете Вооружённых сил РФ "Красная звезда".
По оценке генерала, этот конкурс, который прошёл на бундесверовском полигоне, "не вызвал большого интереса у общественности и не стал популярным среди танкистов".
"В нём приняло участие всего восемь стран, одной из которых была Украина", - сообщил Р.Бинюков.
Украинские танкисты выступали на своих боевых машинах Т-84 "Оплот".
Отвечая на вопрос, как показала себя эта техника, российский военачальник сказал: "Один из украинских танкистов, комментируя журналистам провальное выступление украинской команды в натовских играх, признал, что последнее место команды объясняется низким качеством производства и неудовлетворительными боевыми возможностями украинских танков, а также недостаточным уровнем подготовки танковых экипажей".
Генерал также отметил, что "многочисленные отказы в ходе соревнований системы управления огнём, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка Т-84 "Оплот" и другие "детские болезни" вызывали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения, создавшую лучший танк Великой Отечественной войны, знаменитый Т-34".
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25.06.2018
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