Опубликованы фото воевавшего в Афганистане ракетного танка Т-62

В ходе афганской войны советские и афганские подразделения применяли бронетехнику с пусковыми установками авиационных неуправляемых ракет. В Сети можно увидеть такие бронетраспортеры: БТР-70, БТР-80, а также доработанные БРДМ-2 и "Урал-4320".

Soviet T-62 tank with 3 S-5 rocket launchers in 1980s'. pic.twitter.com/tpGsj4nVxE — Caesar (@Ninja998998) 23 июня 2018 г.

Предпринимались и попытки усиления огневой мощи средних танков. Как, например, этот Т-62, на башне которого смонтировали три вертолетных блока УБ-32 для применения 57-мм ракет С-5. Фотографии этой прошедшей полевую модернизацию боевой машины опубликованы пользователем Caesar в Twitter.

После такой полевой модернизации "шестьдесят второй" мог обрушить на противника почти сотню ракетных снарядов. Вес каждого составлял более 3800 граммов. При этом дальность полета - около 1800 метров.

Существуют разные мнения, кто и когда создал эту боевую машину. Сообщалось, например, что такие ракетные танки применялись советскими войсками едва ли не с начала нахождения в ДРА. И что наряду с Т-62 были доработаны и Т-55.

Другие источники утверждали, что УБ-32 на танки установили афганские военные в середине 80-х годов.

По нашим данным, такой ракетный танк появился у афганских правительственных войск, сражающихся с боевиками, уже после вывода 40-й армии ограниченного контингента из этой страны. В его создании принимали активное участие оставшиеся в стране советские военные советники.

Этот "шестьдесят второй" хорошо показал себя в боях - каждое его применение не только наносило потери моджахедам, но и отрицательно сказывалось на их моральном духе.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев