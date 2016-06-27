Опубликованы фото воевавшего в Афганистане ракетного танка Т-62
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Т-62.
Источник: rg.ru
В ходе афганской войны советские и афганские подразделения применяли бронетехнику с пусковыми установками авиационных неуправляемых ракет. В Сети можно увидеть такие бронетраспортеры: БТР-70, БТР-80, а также доработанные БРДМ-2 и "Урал-4320".
Soviet T-62 tank with 3 S-5 rocket launchers in 1980s'. pic.twitter.com/tpGsj4nVxE— Caesar (@Ninja998998) 23 июня 2018 г.
Предпринимались и попытки усиления огневой мощи средних танков. Как, например, этот Т-62, на башне которого смонтировали три вертолетных блока УБ-32 для применения 57-мм ракет С-5. Фотографии этой прошедшей полевую модернизацию боевой машины опубликованы пользователем Caesar в Twitter.
После такой полевой модернизации "шестьдесят второй" мог обрушить на противника почти сотню ракетных снарядов. Вес каждого составлял более 3800 граммов. При этом дальность полета - около 1800 метров.
Существуют разные мнения, кто и когда создал эту боевую машину. Сообщалось, например, что такие ракетные танки применялись советскими войсками едва ли не с начала нахождения в ДРА. И что наряду с Т-62 были доработаны и Т-55.
Другие источники утверждали, что УБ-32 на танки установили афганские военные в середине 80-х годов.
По нашим данным, такой ракетный танк появился у афганских правительственных войск, сражающихся с боевиками, уже после вывода 40-й армии ограниченного контингента из этой страны. В его создании принимали активное участие оставшиеся в стране советские военные советники.
Этот "шестьдесят второй" хорошо показал себя в боях - каждое его применение не только наносило потери моджахедам, но и отрицательно сказывалось на их моральном духе.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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25.06.2018
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