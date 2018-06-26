В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
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Танк объект 195 "Абрамскапут" (Т-95) со 152-мм орудием 2А83.
Источник: Отвага2004
В конце нулевых годов сухопутные войска России могли начать получать технику нового поколения, наличие которой позволило бы сейчас иметь боевой потенциал, увеличенный в несколько раз.
Речь, прежде всего, идет о новейшем основном боевом танке Объект 195, известном также как Т-95, о котором "ВМ" уже неоднократно рассказывал. Главным в этой машине было наличие мощнейшей 152-мм пушки и 30-мм автоматического орудия с пулеметом калибра 7,62 мм.
Новейшая система управления огнем с тепловизорами и радиолокатором позволяла применять до сих пор не имеющие аналогов бронебойные подкалиберные и управляемые боеприпасы в любое время суток, не взирая на погодные условия. Комплекс активной защиты этого танка обеспечивал бы надежное поражение танковых и противотанковых боеприпасов вероятного противника. Двигатель мощностью в 1500 л.с. и уникальная активная подвеска позволяли иметь невиданные характеристики подвижности.
Если бы удалось сделать все, как первоначально задумывалось, и наладить производство этих танков в 2010-11 гг., с условием выпуска в год хотя бы одного полкового комплекта, то сейчас число этих машин достигло бы 700-800 единиц. Этого количества хватило бы для того, чтобы вооружить общевойсковые соединения на западном направлении.
|Бронетранспортер БТР-90.
|Источник: www.snariad.ru
То же самое касается БТР-90: в самой последней своей версии - БТР-90М - машина имела комплекс "Бережок", который только в этом году пойдет в армию и, к слову, испытывался на новейшем бронетранспортере платформы "Бумеранг". Тепловизионные прицелы и ПТРК "Корнет" значительно улучшали характеристики. Усиленная бронезащита и уникальная подвижность и сейчас делают эту машину вполне конкурентоспособной.
БТР-90М был готов к производству, кроме российской армии ее хотели закупить, как минимумом, еще два государства.
Таким образом, при закупках по полковому комплекту в год, сейчас в войсках присутствовало бы больше тысячи таких колесных бронемашин.
Необходимо также вспомнить о модернизированных БМП-3, по башне эти машины были бы унифицированы с идущими в настоящее время в войска БМД-4М. На них также усиливались характеристики защиты и подвижности. Однако, и эта модернизированная версия была отвергнута. Только недавно снова начались закупки БМП-3 с тепловизорами. В результате было потеряно почти десятилетие.
|Боевая машина пехоты БМП-3.
|Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко
Техника нового поколения, которая должна была прийти на смену Т-95, БТР-90М и БМП-3, просто не успевает в войска. Вот и приходиться модернизировать откровенное старье, вроде БМП-1.
Дмитрий Лемешко
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25.06.2018
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Байкал57
885
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№2
26.06.2018 07:29
На фото БМД-4М явно симпатичнее простых БМПэшек, летает, плавает и безэкипажно может. В Сирии было дело прятали месяц БМП в песках, выждав момент, бармалеев хорошо почморили и смылись.
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gerrfrost
3752
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№3
26.06.2018 08:42
Не знаешь что и написать - то ли про бабушку и яйца, то ли про историю, которая не знает сослагательного наклонения...
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beka1
1614
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№4
26.06.2018 08:45
То, что похерили БТР-90 с его ублюдочной компоновкой, так это к лучшему.
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Алексaндр
190
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№5
26.06.2018 08:57
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
На фото БМД-4М явно симпатичнее простых БМПэшекЕсли учесть, что он на базе БМП-3 сделан тем же предприятием, то конечно симпатичнее донорской машины и конечно же плавает лучше)))
А по статье: БТР-90 совершенно не устроил военных, потому как ни одно требования их не было выполнено как по компоновке мту так и по десантированию бойцов. БМП и так сотни, а не тысячи, потому не пойму о чем сожалеет автор. А по танку согласен: Армата - мутант с пукалкой вместо пушки, с псевдоуниверсальностью из-за которой танк раздут в габаритах. НО, почему-то САУ Коалиция на агрегатах Т-90 сделали. Вот вам и универсальность.
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Сергей-82
13138
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№6
26.06.2018 09:17
Цитата, beka1 сообщ. №4
То, что похерили БТР-90 с его ублюдочной компоновкой, так это к лучшему.Ну так Бумеранга пока нет,повезет получим после 2020 года,а есть БТР-82 с точно такой же компоновкой как и и БТР-90,но с худшей броней и без миной защиты.
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KillaKan
1732
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№7
26.06.2018 11:45
Цитата, q
Главным в этой машине было наличие мощнейшей 152-мм пушки и 30-мм автоматического орудия с пулеметом калибра 7,62 мм.
Ответ заложен в самом тексте. Если "главным" в Т-95 было орудие которое не стали ставить на Армату, хотя по заявлениям такая возможность есть, то совершенно очевиден ответ почему он так и не реализован.
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Kangaba
222
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№8
26.06.2018 12:10
Т-95 не пошел в серию потому что это был очень дорогой монстр в котором даже 152-мм орудие не было доведено. Это был неудачный проект который ура-патриоты превратили при помощи фантазий в фетиш космических масштабов.
Даже более простой танк Армата будет поставляться в ограниченном кол-ве из-за его цены. Многие люди половинчатые - им пофиг на бюджет, на пенсии, типа это всё мелочи - ибо "враг у границы", но как только пенсии падают или повышают возраст то они сразу начинают негодовать, писать петиции, требовать, протестовать.
И вот с таким населением которое хочет "всё здесь и сейчас" правительству приходится лавировать.
И хорошо что БТР-90М не пошел в серию, нынче есть нормальная замена в линейке армата.
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DEMiURG
115
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№10
26.06.2018 14:33
Правильно сделали что Т-95 не поставили на вооружение. МВТ тоже был в свое время прорывом. Но очень дорогой и очень сложный. Наш ответ на МВТ, Т-64 тоже не блеснул. Т-14, это упрощенный Т-95, как Абрамс или Лео-2 по отношению к МВТ.
Про БТР-90 тут уже отписались.
А вот БМП-3 в серию пошла. И это правильно. В жизни общался с тремя офицерами СА служившими в пехоте, и всем трем эта машина нравилась.
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Сергей-82
13138
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№11
26.06.2018 14:49
Цитата, DEMiURG сообщ. №10
Правильно сделали что Т-95 не поставили на вооружение. МВТ тоже был в свое время прорывом. Но очень дорогой и очень сложный. Наш ответ на МВТ, Т-64 тоже не блеснул. Т-14, это упрощенный Т-95, как Абрамс или Лео-2 по отношению к МВТ.Так все ни чего,только на дворе начало 2020-х,а у нас Т-72Б3,БТР-82 и БМП-1/2,Слава Богу что на Западе еще больше забили на БТТ(в частности на танки)иначе полный капут.Подача статьи в том что мы могли бы иметь перевооруженные ОСК Запад,Юг на новую БТТ(да возможно дорогую и в чем то не самую совершенную),но в целом превосходящию то что у НАТО,сейчас же мы имеет то что имеем и даже в столкновении с той же Украиной наша БТТ понесет ощутимые потери.
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Grey_wolf
3636
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№12
26.06.2018 17:05
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Ну так Сердюков и его команда.В этом плане они сработали как раз таки хорошо. Дав хороший пинок для местного производителя.
Адекватно если разобрать статью:
об. 195 - навороченный монстр с орудием к которому нет боеприпасов.
бмп-3 - что угодно но не машина для пехоты.
Бтр-90 - после всех локальных конфликтов это просто плевок в военных. Более дурного проекта выкатить было сложно. Он в него вложили все недостатки предыдущих ббм и еще добавили туда взрывоопасный модуль от бмп-3.
Из всех 3-х машин более менее вменяемая это бмп-3 и то после многочисленных под*опников допиленная в нормальной комплектации в модификации Драгун.
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Сергей-82
13138
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№13
26.06.2018 17:13
В этом плане они сработали как раз таки хорошо. Дав хороший пинок для местного производителя.
об. 195 - навороченный монстр с орудием к которому нет боеприпасов.Родив Армату которая явно хуже Т-95 и не понятно какие имеет преимущества(кроме бронекапуслы) перед последними версиями Лео,Т-90
бмп-3 - что угодно но не машина для пехоты.В Йемене она показала себя хорошо,если не ошибаюсь потеряно всего 3 ед.
Бтр-90 - после всех локальных конфликтов это просто плевок в военных.Ага,учитывая что купили около 1000 БТР-82,который явно хуже БТР-90 ,но из той же оперы.
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Grey_wolf
3636
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№14
26.06.2018 17:43
Родив Армату которая явно хуже Т-95 и не понятно какие имеет преимущества(кроме бронекапуслы) перед последними версиями Лео,Т-90А вот здесь они откровенно запили бабла.
Равно как и флотские проекты типа 22350 и 20380.
Т-95Абсолютно так же имеет сомнительные преимущества.
В Йемене она показала себя хорошо,если не ошибаюсь потеряно всего 3 ед.Поскольку использовались как артиллерия, а не по прямому назначению.
Ага,учитывая что купили около 1000 БТР-82,который явно хуже БТР-90 ,но из той же оперы.Некупили, а модернизировали из бтр-80. Для того что бы заткнуть дыру на время разработки бумеранга. Если бы промышленность не ткнули носом выкатили бы очередную реинкарнацию бтр-60. А так образец на современном уровне под требования военных.
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Сергей-82
13138
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№15
26.06.2018 18:57
Абсолютно так же имеет сомнительные преимущества.Спорный вопрос,Т-95 разрабатывался в рамках ТТЗ для борьбы с НАТО,то есть с более высокими требованиями чем Армата.
Поскольку использовались как артиллерия, а не по прямому назначению.тоже не известно как использовали БМП-3 арабы.
Некупили, а модернизировали из бтр-80.Нет,как раз купили,модернизация называется БТР-82АМ,всего у нас около 1500 БТР-85А/АМ из них есть сведения 2-х крупных контрактах на модерн 316 и 326 ед.то есть более 800 приходится на новые.
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просто экспл
4302
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№16
26.06.2018 19:59
Сергей_82 как Вы относитесь к моей идее написать петицию о законопроекте что бы на пенсию выходили в 70лет и НДС повысили не до 20 , а до 30% ?
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Бродник
1201
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№17
26.06.2018 20:13
А могла и не иметь. 50 на 50. Единственный вывод из этой зрадопереможной статьи.
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Сергей-82
13138
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№18
26.06.2018 20:14
Цитата, просто экспл сообщ. №16
Сергей_82 как Вы относитесь к моей идее написать петицию о законопроекте что бы на пенсию выходили в 70лет и НДС повысили не до 20 , а до 30% ?К чему этот черный юмор в этой ветке?
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Павел 1978
10004
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№19
26.06.2018 20:16
Цитата, KillaKan сообщ. №7
Ответ заложен в самом тексте. Если "главным" в Т-95 было орудие которое не стали ставить на Армату, хотя по заявлениям такая возможность есть, то совершенно очевиден ответ почему он так и не реализован.в смысле это орудие с каким-то минусом?
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просто экспл
4302
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№20
26.06.2018 20:24
Цитата, Сергей-82 сообщ. №18
К чему этот черный юмор в этой ветке?
к Вашим запросам .
так как Вы относитесь к моей идее ? Вы поддержите ее ?
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штурм
3888
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№21
27.06.2018 00:06
С 2008г можно было гарантированно получить:
- 1000 новых Т-90 (по 100 шт/год)
- 1000-2000 новых БМП-3
- 240 новых Су-30СМ/М2
- 360 САУ Мста-СМ
- 10 бригадных комплектов ЗРК Бук-М2
- 10 бригадных комплектов ЗРК Тор-М2
Это то оружие которое было практически готово в 2008 г, но шло в основном на экспорт хотя могло значительно усилить нашу армию.
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