В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М



Танк объект 195 "Абрамскапут" (Т-95) со 152-мм орудием 2А83.

Источник: Отвага2004 Танк объект 195 "Абрамскапут" (Т-95) со 152-мм орудием 2А83.Источник: Отвага2004

В конце нулевых годов сухопутные войска России могли начать получать технику нового поколения, наличие которой позволило бы сейчас иметь боевой потенциал, увеличенный в несколько раз.

Речь, прежде всего, идет о новейшем основном боевом танке Объект 195, известном также как Т-95, о котором "ВМ" уже неоднократно рассказывал. Главным в этой машине было наличие мощнейшей 152-мм пушки и 30-мм автоматического орудия с пулеметом калибра 7,62 мм.

Новейшая система управления огнем с тепловизорами и радиолокатором позволяла применять до сих пор не имеющие аналогов бронебойные подкалиберные и управляемые боеприпасы в любое время суток, не взирая на погодные условия. Комплекс активной защиты этого танка обеспечивал бы надежное поражение танковых и противотанковых боеприпасов вероятного противника. Двигатель мощностью в 1500 л.с. и уникальная активная подвеска позволяли иметь невиданные характеристики подвижности.

Если бы удалось сделать все, как первоначально задумывалось, и наладить производство этих танков в 2010-11 гг., с условием выпуска в год хотя бы одного полкового комплекта, то сейчас число этих машин достигло бы 700-800 единиц. Этого количества хватило бы для того, чтобы вооружить общевойсковые соединения на западном направлении.

Бронетранспортер БТР-90. Источник: www.snariad.ru

То же самое касается БТР-90: в самой последней своей версии - БТР-90М - машина имела комплекс "Бережок", который только в этом году пойдет в армию и, к слову, испытывался на новейшем бронетранспортере платформы "Бумеранг". Тепловизионные прицелы и ПТРК "Корнет" значительно улучшали характеристики. Усиленная бронезащита и уникальная подвижность и сейчас делают эту машину вполне конкурентоспособной.

БТР-90М был готов к производству, кроме российской армии ее хотели закупить, как минимумом, еще два государства.

Таким образом, при закупках по полковому комплекту в год, сейчас в войсках присутствовало бы больше тысячи таких колесных бронемашин.

Необходимо также вспомнить о модернизированных БМП-3, по башне эти машины были бы унифицированы с идущими в настоящее время в войска БМД-4М. На них также усиливались характеристики защиты и подвижности. Однако, и эта модернизированная версия была отвергнута. Только недавно снова начались закупки БМП-3 с тепловизорами. В результате было потеряно почти десятилетие.

Боевая машина пехоты БМП-3. Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Техника нового поколения, которая должна была прийти на смену Т-95, БТР-90М и БМП-3, просто не успевает в войска. Вот и приходиться модернизировать откровенное старье, вроде БМП-1.

Дмитрий Лемешко