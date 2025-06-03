Видео из танка: Т-90А уничтожает террористов в Сирии



Танк Т-90А в Сирии.

Источник: РИА Новости, https://twitter.com/Ibra_Joudeh Танк Т-90А в Сирии.Источник: РИА Новости, https://twitter.com/Ibra_Joudeh

В интернете появилось видео стрельбы из танка Т-90А, который наносит удары по боевикам в Сирии в районе Ладжат. Cъемки ведутся непосредственно из танка от "первого лица". Поэтому зритель получает возможность почувствовать, что значит находиться в воюющей машине.

Под шум работающего танка и переговоры экипажа демонстрируется стрельба из пушки, за результатами которой можно наблюдать через прицел. Сначала орудие наводится на позиции боевиков, затем раздается выстрел. В башне ощущается сильная отдача и на какое-то время дым от выстрела закрывает обзор, затем становится видно место попадания снаряда.

Всего было произведено четыре выстрела, после чего танкисты на всякий случай еще раз осмотрели местность, но видимо не нашли подходящей цели.

Как говорится в пояснении к видео, неизвестно, когда именно было снято это видео, но сообщается, что в районе Ладжат, расположенном в южной сирийской провинции Дераа, в июне происходили бои с террористами. Также сообщается, что на юг Сирии сирийская армия перебросила российские танки Т-90А.

Т-90А выпускается с 2004 года. Он имеет двигатель мощностью 1000 лошадиных сил и снабжен улучшенным тепловизорным оборудованием. На танке установлена сварная башня повышенной стойкости.

Боевая масса Т-90А составляет 46,5 тонны, в экипаж входят три человека. Танк способен разгоняться до 70 километров в час на шоссе. На вооружении имеются гладкоствольная 125-миллиметровая пушка, пулеметы НСВТ или Корд 12,7-мм и ПКТ 7,62-мм, а также комплекс "Рефлекс-М".

Руслан Мельников