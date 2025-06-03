Московские суворовцы и кадеты получили аттестаты и дипломы на Соборной площади в Кремле
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Торжественная церемония объединенного выпуска из Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" на Соборной площади.
Источник: Александр Рюмин/ТАСС
В этом году в строю выпускников трех московских училищ 220 юношей и девушек
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 220 воспитанников московских довузовских учебных заведений Минобороны РФ получили аттестаты и дипломы на Соборной площади в Кремле.
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков передал выпускникам "самые теплые и искренние поздравления с этим знаменательным событием" от министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Вы получили глубокие знания и верные нравственные ориентиры. Приобрели надежных друзей, научились преодолевать себя и всегда побеждать. Ваши достижения - это во многом заслуга ваших педагогов и воспитателей", - сказал Панков.
"Пронесите через всю жизнь воспоминания о родном училище, любовь и уважение к вашим наставникам, проложившим дорогу вашим будущим свершениям и достижениям. Перед вами широкие горизонты, однако помните, успеха добивается лишь тот, кто настойчиво идет к поставленной цели и постоянно работает над собой", - напутствовал выпускников замминистра.
По данным Минобороны, в этом году в строю выпускников трех московских училищ 220 юношей и девушек.
По традиции после торжественной церемонии воспитанники Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова подкинули в воздух монеты, а воспитанницы пансиона Минобороны - лепестки роз.
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24.06.2018
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