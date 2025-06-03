За неделю в Россию из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов
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Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны также сообщили о возвращении специалистов летно-технического состава, обслуживавшего авиатехнику на аэродроме Хмеймим
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории России из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов.
"Российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией", - говорится в сообщении.
Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим, добавили в Минобороны.
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24.06.2018
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