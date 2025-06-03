За неделю в Россию из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов



Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны также сообщили о возвращении специалистов летно-технического состава, обслуживавшего авиатехнику на аэродроме Хмеймим

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории России из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов.

"Российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией", - говорится в сообщении.

Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим, добавили в Минобороны.