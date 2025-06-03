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Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил ракетой "Вулкан" мишень на дальности почти в 300 км

25.06.2018 ТАСС 388 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Осмотр мишенной позиции после стрельб провел экипаж Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Крейсер "Маршал Устинов" выполнил на учениях точную стрельбу ракетой "Вулкан" по мишени, имитирующей корабли условного противника, на дальность более 150 морских миль (свыше 277 км). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"В рамках продолжающегося в Баренцевом море сбор-похода разнородных сил Северного флота ракетный крейсер "Маршал Устинов", действующий единой ударной тактической группой совместно с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", выполнил стрельбу главным ракетным комплексом "Вулкан" по мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе.

"Выпущенная с корабля крылатая ракета "Вулкан" преодолела свыше 150 морских миль и точно поразила морскую цель", - уточнили в пресс-службе флота. Осмотр мишени для оценки качества попадания провел экипаж противолодочного самолета Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Стрельба была выполнена в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Закрытие района стрельбы обеспечивали надводные корабли и катера Кольской флотилии разнородных сил.

"Маршал Устинов" вооружен комплексом П-1000 "Вулкан" с одноименной крылатой ракетой. Противокорабельная ракета комплекса, по данным из открытых источников, способна поражать надводные цели на дальности 500-700 км. Максимальная скорость ее полета на малой высоте составляет две скорости звука, масса боевой части - 500 кг.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Адмирал Ушаков
Ил-38
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
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