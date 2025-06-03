Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил ракетой "Вулкан" мишень на дальности почти в 300 км
|
|
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Осмотр мишенной позиции после стрельб провел экипаж Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота
МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Крейсер "Маршал Устинов" выполнил на учениях точную стрельбу ракетой "Вулкан" по мишени, имитирующей корабли условного противника, на дальность более 150 морских миль (свыше 277 км). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.
"В рамках продолжающегося в Баренцевом море сбор-похода разнородных сил Северного флота ракетный крейсер "Маршал Устинов", действующий единой ударной тактической группой совместно с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", выполнил стрельбу главным ракетным комплексом "Вулкан" по мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе.
"Выпущенная с корабля крылатая ракета "Вулкан" преодолела свыше 150 морских миль и точно поразила морскую цель", - уточнили в пресс-службе флота. Осмотр мишени для оценки качества попадания провел экипаж противолодочного самолета Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Стрельба была выполнена в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Закрытие района стрельбы обеспечивали надводные корабли и катера Кольской флотилии разнородных сил.
"Маршал Устинов" вооружен комплексом П-1000 "Вулкан" с одноименной крылатой ракетой. Противокорабельная ракета комплекса, по данным из открытых источников, способна поражать надводные цели на дальности 500-700 км. Максимальная скорость ее полета на малой высоте составляет две скорости звука, масса боевой части - 500 кг.
|
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
25.06.2018 Ударные корабли Севфлота отразили воздушный налет условного противника в Баренцевом море
22.06.2018 Подводная лодка "Калуга" торпедировала отряд условного противника в Баренцевом море
19.06.2018 Группировки сил Северного флота начали учения по отражению атак условного противника
19.06.2018 Командующий Севфлотом заявил, что учения флота направлены на защиту интересов РФ в Арктике
14.06.2018 Более 30 кораблей задействованы в сбор-походе Северного флота
01.06.2018 Северный рубеж России: боевые корабли флота
22.05.2018 День Тихоокеанского флота. Досье