Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил ракетой "Вулкан" мишень на дальности почти в 300 км



Ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Ракетный крейсер "Маршал Устинов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Осмотр мишенной позиции после стрельб провел экипаж Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Крейсер "Маршал Устинов" выполнил на учениях точную стрельбу ракетой "Вулкан" по мишени, имитирующей корабли условного противника, на дальность более 150 морских миль (свыше 277 км). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"В рамках продолжающегося в Баренцевом море сбор-похода разнородных сил Северного флота ракетный крейсер "Маршал Устинов", действующий единой ударной тактической группой совместно с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", выполнил стрельбу главным ракетным комплексом "Вулкан" по мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе.

"Выпущенная с корабля крылатая ракета "Вулкан" преодолела свыше 150 морских миль и точно поразила морскую цель", - уточнили в пресс-службе флота. Осмотр мишени для оценки качества попадания провел экипаж противолодочного самолета Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Стрельба была выполнена в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Закрытие района стрельбы обеспечивали надводные корабли и катера Кольской флотилии разнородных сил.

"Маршал Устинов" вооружен комплексом П-1000 "Вулкан" с одноименной крылатой ракетой. Противокорабельная ракета комплекса, по данным из открытых источников, способна поражать надводные цели на дальности 500-700 км. Максимальная скорость ее полета на малой высоте составляет две скорости звука, масса боевой части - 500 кг.