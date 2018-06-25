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Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"

25.06.2018 Военное обозрение 641 1
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Интересная информация поступает с территории соседней страны. Сегодня украинский блогер Андрей Шор на своей странице в Facebook сделал запись о применении украинскими вооруженными силами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М1" для уничтожения на территории Донбасса российских беспилотников "Орлан".

Минобороны Украины

Блогер написал, что экипажи ЗРК даже устроили что-то типа соревнований, кто больше собьет российских БПЛА, причем из записи не совсем ясно, как считаются сбитые БПЛА - за один день или за все время применения ЗРК? Также блогер утверждает, что в мае один из экипажей украинского ЗРК "Бук-М1" сбил два "Орлана" за четыре минуты. В своей записи он ссылается на данные с форума waronline.org, при этом утверждая, что "достоверность информации высокая".

На сегодня, среди экипажей "Бук-М1: первое место – девять сбитых "Орланов", второе место – семь сбитых, третье место – два экипажа по четыре

Здесь, наверное, необходимо отметить, что российский беспилотник "Орлан-10" весит всего 14 кг и применяется для ведения разведки. Беспилотники такого типа имеются на вооружении армий Донецкой и Луганской республик, но данных о точном количестве БПЛА не имеется. Также стоит отметить, что ракеты для ЗРК "Бук-М1" на Украине не производятся.

В то же время начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов сегодня заявил, что в районе Хлебодаровки отмечено прибытие батареи ЗРК 9А34 "Стрела-10" с техникой управления. Данные комплексы по приказу комбрига были рассредоточены и приступили к боевому дежурству.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Продукция
Бук-М1
МТ-ЛБ
Орлан-10
Стрела-10
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
509
№1
25.06.2018 15:49
1. у них работоспособных ракет столько нет
2. из бука беспилотник сбить? хм
0
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