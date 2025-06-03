Новый китайский авианосец проекта Type 001A завершил ходовые испытания

Первый полностью спроектированный и построенный в Китае авианосец проекта Type 001A завершил ходовые испытания. Как сообщил председатель правления Китайской корпорации тяжелого судостроения (CSIC) Ху Вэньмин, корабль полностью прошел все проверки, испытания признаны успешными.

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Ходовые испытания китайского авианосца, предварительно названного "Шаньдун" (в честь китайской провинции), начались 23 апреля 2018 года в Желтом море, кроме этого специалисты проверили работу двигательной установки и системы связи. В дальнейшем планируется проведение проверок систем вооружения.

Авианосец проекта "Type 001A" является кораблем модифицированного проекта 1143.6, который создан по типу авианосца "Ляонин". Отличается от оригинала несколько большей длиной (315 метров против 304) и шириной (75 метров против 70). Предполагается, что авианосец проекта "Type 001A" сможет нести от 32 до 36 истребителей J-15 ("Ляонин" может взять на борт всего 24), а также самолеты других типов и вертолеты.

Строительство авианосца было начато в ноябре 2013 года на судоверфи в Даляне. 26 апреля 2017 года состоялась церемония спуска на воду. 17 апреля 2018 года состоялся пробный запуск двигателя.

Основные характеристики: Водоизмещение полное 70000 тонн. Длина 315 метров, ширина 75 метров. Скорость 31 узел. Авиакрыло: 36 истребителей J-15. Вхождение в состав флота запланировано на 2020 год.

Помимо корабля проекта Type 001A в Даляне в настоящее время ведется строительство авианосца проекта Type 002A. В отличие от "Ляонина" и "Шаньдуна", оборудованных котлотурбинными установками, работающими на мазуте, авианосец проекта Type 002A, возможно, получит атомную энергетическую установку и электромагнитную катапульту, передает портал "Nplus1"