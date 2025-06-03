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Информацию на российский Су-57 и китайский J-20 внесли в базу данных F-35

25.06.2018 Военное обозрение 271 0
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В базу полётных данных новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 введена информация о российском Су-57 и китайском J-20. В Пентагоне объяснили, что данная информация требуется для быстрой и точной идентификации оказавшихся поблизости иностранных самолетов.

Lockheed Martin/Darin Russell

Файлы полетных данных - электронная память самолета. В них хранится информация о географии, воздушной обстановке и потенциальных угрозах в различных районах земного шара, где предполагается использование F-35. По сути дела, в данные базы "закачивается" вся информация, которая в процессе эксплуатации самолета поможет выполнению основной задачи, т.е. облегчит работу пилота. В открытом доступе этой информации нет, так как она проходит под грифом "совершенно секретно". Обновлением информации, содержащейся в полетных данных самолета, занимаются в лаборатории перепрограммирования авиабазы Эглин во Флориде. При обнаружении каких-либо новых угроз или разработке новейшего оружия, которое возможно далее эксплуатировать с этим самолетом, а также других данных, способных повлиять на эксплуатацию самолета, информация в оперативном порядке включается в новый пакет полетных данных, а затем уже весь пакет прописывается в память машины. Применение различного оружия, использование датчиков самолета и т.д. и т.п. - все это прописано в пакетах полетных данных.

На сегодняшний день американские ВВС используют полетные файлы совместимы с новейшей версией бортового программного обеспечения F-35 Block 3F и ведут работы по программному пакету для версии Block 4. В основном эти пакеты связаны с применением на F-35 различных типов вооружения, включая производства других стран, входящих в НАТО.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения

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