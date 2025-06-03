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Ударные корабли Севфлота отразили воздушный налет условного противника в Баренцевом море

25.06.2018 ТАСС 272 0
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Николай Евменов. Архивное фото
Николай Евменов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов

Командующий флотом Николай Евменов высоко оценил действия экипажей кораблей, задействованных в тренировке

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" в рамках сбор-похода разнородных сил Северного флота в Баренцевом море поразили воздушные цели зенитными ракетными комплексами. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"По легенде учений группировка ударных сил флота была атакована средствами воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. Боевые расчеты кораблей успешно отразили атаку бортовыми средствами противовоздушной обороны - зенитными ракетными комплексами "Ураган" и "Форт", - говорится в сообщении.

Все ракеты-мишени, выпущенные малыми ракетными кораблями "Рассвет" и "Айсберг", были уничтожены.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов высоко оценил умелые действия экипажей кораблей, задействованных в учении.

Сбор-поход кораблей Северного флота в Баренцевом море продолжается с 13 июня. На различных этапах в нем задействованы 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО. В процессе сбор-похода отрабатываются задачи нескольких зачетных тактических учений и совершенствуются действия экипажей кораблей в составе соединений.

Большая часть из спланированных боевых упражнений уже выполнена. На завершающем этапе проходят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям в Баренцевом море.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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