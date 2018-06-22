Экспериментальный вертолет Raider допущен к полной программе летных испытаний
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Sikorsky S-97 Raider готовится начать программу летных испытаний в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. (Фото: Sikorsky).
Источник: https://www.defensenews.com/
Второй прототип экспериментального вертолета соосной схемы S-97 Raider Sikorsky выполнил поставленные задачи очередного этапа программы летных испытаний, поскольку первый вертолет, по словам вице-президента компании по направлению FLV [1], в прошлом году выбыл из испытаний после жесткой посадки.
Второй вертолет начал наземные испытания 25 апреля на заводе West Palm Beach, штат Флорида.
Во вторник, управляя Raider в течение 90 минут, пилоты Билл Фелл и Джон Грот завершили летные испытания, отметив «знаковую веху», которая позволит Сикорскому продолжить полную программу летных испытаний, сказал 20 июня в интервью Defense News Дэн Спир.
«Мы с нетерпением ожидаем демонстрации перед военными США, чтобы показать как высокая скорость полета и необычайная маневренность в режиме наведения и низкой скорости резко изменят подходы военных летчиков к полетам и схватками с вертолетами», - сказал он.
Планы возвращения к программе испытаний, по-видимому, проходят по графику. Sikorsky устранила неисправность, чтобы летом вернуть вертолет в воздух и продолжить испытания с места, где остановился первый вертолет.
До жесткой посадки первого прототипа Raider, компания смогла завершить испытания управляемости на малых скоростях, и за 20 часов полетов вертолет разогнался до 278 км/час.
Этим летом планируется достичь скоростей выше 370 км/час, что станет следующей ступенькой скорости этого прототипа.
В Sikorsky уверены, что решили проблему жесткой посадки первого прототипа.
Жесткая посадка первого прототипа не имела отношения к технологии соосности X2 компании Sikorsky, которая применена как в Raider, так и в прототипе SB-1 Defiant, который Sikorsky разрабатывает совместно с Boeing для демонстрации армейской единой целевой машины (JMR [2]). Эта демонстрация поможет определить требования к машинам программы FVL, которые, как ожидается, взлетят в 2030-х годах.
Ожидается, что Defiant взлетит к концу года.
«Основная причина - сложное взаимодействие между землей, шасси, системой управления полетом и связанными с ней действиями пилота», - сказал вице-президент Sikorsky по технологиям и инновациям Крис Ван Буйтен в ответ на предварительный отчёт National Transportation Safety Board, выпущенный в сентябре 2017 года
Сделанные в Sikorsky выводы потребовали внесения изменений в программное обеспечение системы управления полетом для гарантированного исключения повторения аварии, сказал Ван Буйтен.
Сикорский надеется, что армия США, для выполнения разведывательных задач, в качестве легких машин FVL, выберет Raider. Военные пока не сказали, как и когда она будет приобретать новый вертолет, для выполнения таких задач.
Автор: Джен Джадсон
Перевод: ВПК.Name
Примечание ВПК.Name
- FVL (Future Vertical Lift) – будущая машина вертикального взлета
- JMR (Joint Multi-Role) – единая многоцелевая машина
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22.06.2018
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