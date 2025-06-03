Вице-премьер поручил не уронить планку выполнения оборонзаказа ниже 97%
|
|
Вице-премьер России Юрий Борисов.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Борисов видит основную задачу Военно-промышленной комиссии в том, чтобы выполнение гособоронзаказа по итогам года не падало ниже 97%.
"Наша задача не уронить планку ниже 97%", - сказал он журналистам по итогам селекторного совещания по этой теме, которые, по его словам, будут проводиться ежемесячно.
|
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2018 Форум «Гособоронзаказ»: Курс на диверсификацию-2030
14.06.2018 Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
21.05.2018 Путин подписал указ о назначении Борисова вице-премьером РФ
10.05.2018 Дмитрий Медведев предложил назначить Юрия Борисова вице-премьером по ОПК
08.05.2018 Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
16.02.2018 Вперед, навстречу авианосцу и танкерам: Ренат Мистахов покидает завод им. Горького
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
27.11.2017 О ресурсах оборонного значения