Вице-премьер поручил не уронить планку выполнения оборонзаказа ниже 97%



Вице-премьер России Юрий Борисов.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Вице-премьер России Юрий Борисов.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Борисов видит основную задачу Военно-промышленной комиссии в том, чтобы выполнение гособоронзаказа по итогам года не падало ниже 97%.

"Наша задача не уронить планку ниже 97%", - сказал он журналистам по итогам селекторного совещания по этой теме, которые, по его словам, будут проводиться ежемесячно.