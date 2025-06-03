Российские инструкторы подготовят более 500 младших специалистов для армии Таджикистана



Танк Т-72Б3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Танк Т-72Б3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 22 июня. Инструкторы 201-й военной базы в течение трех месяцев на полигоне Ляур и Самбули будут обучать таджикистанских военнослужащих специальностям наводчика-оператора и механиков-водителей танков Т-72 и БМП-2, водителей для БТР-80, командиров и наводчиков РСЗО "Град".

Курс подготовки завершится выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов на двух полигонах – Ляур и Самбули. Военнослужащие, успешно сдавшие квалификационные экзамены, получат соответствующие удостоверения и в новом учебном году примут участие в совместных учениях подразделений вооруженных сил Таджикистана и России.

Подготовка младших специалистов была организована с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.