Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море тренировки с авиационной группой



БПК «Адмирал Пантелеев».

Источник: nashflot.ru БПК «Адмирал Пантелеев».Источник: nashflot.ru

В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ перебазировали с авиационной базы морской авиации ТОФ на корабль

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" в пятницу провел в Японском море тренировки с корабельной авиационной группой. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК", - говорится в сообщении.

Противолодочники при взаимодействии с авиационной группой отработали задачи по управлению кораблем во время выполнения полетов. Всего было выполнено более десяти взлетов и посадок вертолетов на палубу БПК. Также экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели частные и совместные с кораблем тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.