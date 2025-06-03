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Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море тренировки с авиационной группой

25.06.2018 ТАСС 267 0
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БПК «Адмирал Пантелеев»
БПК «Адмирал Пантелеев».
Источник: nashflot.ru

В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ перебазировали с авиационной базы морской авиации ТОФ на корабль

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" в пятницу провел в Японском море тренировки с корабельной авиационной группой. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК", - говорится в сообщении.

Противолодочники при взаимодействии с авиационной группой отработали задачи по управлению кораблем во время выполнения полетов. Всего было выполнено более десяти взлетов и посадок вертолетов на палубу БПК. Также экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели частные и совместные с кораблем тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27
Ка-27ПЛ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

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