Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море тренировки с авиационной группой
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БПК «Адмирал Пантелеев».
Источник: nashflot.ru
В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ перебазировали с авиационной базы морской авиации ТОФ на корабль
ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" в пятницу провел в Японском море тренировки с корабельной авиационной группой. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.
"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК", - говорится в сообщении.
Противолодочники при взаимодействии с авиационной группой отработали задачи по управлению кораблем во время выполнения полетов. Всего было выполнено более десяти взлетов и посадок вертолетов на палубу БПК. Также экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели частные и совместные с кораблем тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.
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22.06.2018
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