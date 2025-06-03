Пилотажная группа "Русские Витязи" выступит на фестивале в Перми
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Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи".
Источник: РИА Новости/Алексей Куденко
В рамках фестиваля "Крылья Пармы" состоится показ современных модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ
ТАСС, 22 июня. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" выступит на фестивале "Крылья Пармы", который пройдет 23 июня на военном аэродроме Сокол в Перми. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Пилоты "Русских витязей" на Су-30СМ выполнят в пермском небе синхронные бочки, двойной боевой разворот, полупереворот, косую петлю, выстроятся ромбом и продемонстрируют другие фигуры высшего пилотажа. Также в воздушной программе выступит группа "Серебряные крылья", которые используют спортивные самолеты RV-7 "Цетус" и состоятся пролеты самолета "Вильга-35" и планера "Бланик", - отметили в пресс-службе.
По данным военного округа, на земле для гостей и участников праздника будет открыт показ современных модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, поступивших в авиаподразделения Центрального военного округа. "С ними можно будет не только сфотографироваться, но и посидеть внутри - в кабине пилота", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на аэродроме развернут пункт отбора на военную службу по контракту.
Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские Витязи", "Русь" и "Стрижи".
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22.06.2018
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