В отдаленные гарнизоны ВВО доставили около четырех тысяч тонн грузов



Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Около 4 тысяч тонн грузов доставили в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа в рамках северного завоза, сообщает пресс-служба округа.

Всего в рамках северного завоза в гарнизоны доставят свыше 49 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения. Северный завоз в отдаленные военные части начался 1 июня.

"В ходе мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, уже доставлено около 4 тысяч тонн грузов. В том числе более 1 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, около 60 тонн продовольствия, более 1,5 тысячи тонн твердого топлива и свыше 1,2 тысячи тонн прочего имущества", - говорится в сообщении.

В пути находятся еще свыше 20 тонн продовольствия.

Грузы везут силами сторонних организаций, Тихоокеанского флота, а также поставщики самостоятельно.