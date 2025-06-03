В отдаленные гарнизоны ВВО доставили около четырех тысяч тонн грузов
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Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Около 4 тысяч тонн грузов доставили в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа в рамках северного завоза, сообщает пресс-служба округа.
Всего в рамках северного завоза в гарнизоны доставят свыше 49 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения. Северный завоз в отдаленные военные части начался 1 июня.
"В ходе мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, уже доставлено около 4 тысяч тонн грузов. В том числе более 1 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, около 60 тонн продовольствия, более 1,5 тысячи тонн твердого топлива и свыше 1,2 тысячи тонн прочего имущества", - говорится в сообщении.
В пути находятся еще свыше 20 тонн продовольствия.
Грузы везут силами сторонних организаций, Тихоокеанского флота, а также поставщики самостоятельно.
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22.06.2018
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