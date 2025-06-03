Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В отдаленные гарнизоны ВВО доставили около четырех тысяч тонн грузов

25.06.2018 РИА Новости 241 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Около 4 тысяч тонн грузов доставили в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа в рамках северного завоза, сообщает пресс-служба округа.

Всего в рамках северного завоза в гарнизоны доставят свыше 49 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения. Северный завоз в отдаленные военные части начался 1 июня.

"В ходе мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, уже доставлено около 4 тысяч тонн грузов. В том числе более 1 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, около 60 тонн продовольствия, более 1,5 тысячи тонн твердого топлива и свыше 1,2 тысячи тонн прочего имущества", - говорится в сообщении.

В пути находятся еще свыше 20 тонн продовольствия.

Грузы везут силами сторонних организаций, Тихоокеанского флота, а также поставщики самостоятельно.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы