Ким Чен Ын пообещал уничтожить очередной ракетный объект
|
|
Ким Чен Ын на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре пообещал продолжить ликвидацию ракетных объектов в КНДР. Об этом по итогам саммита сообщил президент США, при этом он не уточнил о каких объектах идет речь, передает Рейтер.
http://www.globallookpress.com
Недавно источник в Белом доме рассказал агентству, что на встрече лидеров речь шла о закрытии полигона Сохэ, который использовался для испытаний жидкостных двигателей баллистических ракет большой дальности.
Председатель Ким пообещал, что Северная Корея в ближайшее время уничтожит испытательный стенд для ракетного двигателя, находящийся на полигоне Сохэ,
сказал собеседник.
При этом базирующаяся в США группа контроля за КНДР в конце прошлой недели не обнаружила признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного ракетного полигона, отмечает агентство.
Источник также уточнил, что обещание по уничтожению полигона было дано в устной форме (непосредственно в ходе беседы). В документе по итогам переговоров такого пункта нет.
По данным агентства, полигон Сохэ (Тончхан-ни) расположен в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от китайской границы. На его территории находятся, в том числе испытательный стенд и стартовая площадка, с которой в феврале 2016 года была запущена ракета-носитель со спутником "Сияющая звезда-4" ("Кванменсон-4").
|
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.06.2018 "Похоже на ситуацию в Ираке": США посчитали ядерные объекты Кима
18.06.2018 Возможна ли отмена американо-южнокорейских учений? В Сеуле рассказали
06.06.2018 Сеул рассчитывает на заключение мирного договора с КНДР по итогам встречи Трампа с Ким Чен Ыном - офис президента Южной Кореи
31.05.2018 Встреча с Кимом: либо Трамп, либо "Рейган"
24.04.2018 Ждут от Кима разоружения? Совместное учение Key Resolve стартовало на Корейском полуострове
02.04.2018 Пентагон не отказался от планов размещения "стратегов" в районе Корейского полуострова
22.03.2018 Минобороны Республики Корея готовится к передаче ВВС страны первого истребителя F-35A