Ким Чен Ын пообещал уничтожить очередной ракетный объект

Ким Чен Ын на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре пообещал продолжить ликвидацию ракетных объектов в КНДР. Об этом по итогам саммита сообщил президент США, при этом он не уточнил о каких объектах идет речь, передает Рейтер.

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Недавно источник в Белом доме рассказал агентству, что на встрече лидеров речь шла о закрытии полигона Сохэ, который использовался для испытаний жидкостных двигателей баллистических ракет большой дальности.

Председатель Ким пообещал, что Северная Корея в ближайшее время уничтожит испытательный стенд для ракетного двигателя, находящийся на полигоне Сохэ,

сказал собеседник.

При этом базирующаяся в США группа контроля за КНДР в конце прошлой недели не обнаружила признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного ракетного полигона, отмечает агентство.

Источник также уточнил, что обещание по уничтожению полигона было дано в устной форме (непосредственно в ходе беседы). В документе по итогам переговоров такого пункта нет.

По данным агентства, полигон Сохэ (Тончхан-ни) расположен в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от китайской границы. На его территории находятся, в том числе испытательный стенд и стартовая площадка, с которой в феврале 2016 года была запущена ракета-носитель со спутником "Сияющая звезда-4" ("Кванменсон-4").