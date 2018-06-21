В ЦВО с начала года местами в детсадах обеспечили более 1 тыс. детей военнослужащих



Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Сообщается, что на территории округа сохраняется положительная динамика в решении социальных проблем военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей военнослужащих из 21 региона на территории Центрального военного округа (ЦВО) получили места в детских садах с начала года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе военного округа.

"В Центральном военном округе продолжает сохраняться положительная динамика в решении социальных проблем военнослужащих, связанных с обеспечением местами в детских садах и трудоустройством жен. На данный момент в 21 регионе Центрального военного округа вопрос с обеспечением местами в детских садах и трудоустройством уже не стоит. С начала года местами в детских садах обеспечены 1 тыс. 258 детей и трудоустроена 1 тыс. 171 супруга офицеров", - сказали в пресс-службе.

"К 30 августа текущего года в оставшихся восьми регионах ЦВО решатся социальные проблемы семей военнослужащих", - добавили в военном округе.

Ранее Министерство обороны РФ передало около 500 детских садов регионам по поручению президента России Владимира Путина, однако после этого ведомство столкнулось с нехваткой мест в садах для детей военнослужащих. В конце 2017 года Сергей Шойгу пообещал приглашать глав "проблемных" субъектов на селекторные совещания Минобороны. 1 июня он сообщил, что очередь в детские сады детей военнослужащих с начала 2018 года сократилась более чем в два раза благодаря участию губернаторов регионов, но, несмотря на это, проблема по-прежнему остается актуальной.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.