Вопросов у Счетной палаты по работе госкорпорации "Роскосмос" в 2017 году нет - источник



Счетная Палата РФ.

Источник: blog.ucmsgroup.ru Счетная Палата РФ.Источник: blog.ucmsgroup.ru

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Проверка Счетной палаты, проводившаяся в Роскосмосе в 2017 году, выявила нарушения при учете результатов интеллектуальной деятельности на балансе Федерального космического агентства в период с 2004 по 2014 год, перед тем как оно было ликвидировано, по работе госкорпорации в 2017 году вопросов нет, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснил собеседник агентства, в 2017 году Счетная палата проводила регулярную проверку деятельности госкорпорации за предыдущие годы.

"Было обнаружено, что с 2004 по 2014 годы результаты интеллектуальной деятельности не полностью учитывались в балансе Федерального космического агентства", - сказал он.

Между тем, госкорпорация "Роскосмос" с 2015 года проводила работу по урегулированию данной ситуации.

"Эта работа продолжается. Вопросов у Счетной палаты по работе госкорпорации в 2017 году нет", - сказал он.

Между тем источник в руководстве Роскосмоса рассказал "Интерфаксу", что Счетная палата проверяла госкорпорацию и в этом году, итоги этой проверки были подведены в мае. По его сведениям, никаких серьезных нарушений проверка не выявила и о претензиях к прежнему руководству Роскосмоса ему ничего не известно.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что более 40% нарушений, выявленных Счётной палатой за 2017 год, относились к деятельности Роскосмоса" результаты проверок, в том числе, легли в основу уголовных дел.

"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - сказал А.Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счётной палаты за 2017 год.

"Сразу скажу, что 760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учёту в Роскосмосе. В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - добавил глава Счётной палаты.

В целом, 43,6% от общего объёма нарушений - нарушения бухгалтерского учёта, 32% - нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

"Казалось бы, не столь существенные нарушения, нарушения бухгалтерского учёта, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная Дума", - отметил А.Кудрин.

Кроме того, по его словам, "по итогам контрольных мероприятий Счётной палаты погашена задолженность Роскосмоса перед бюджетом в размере 47 млрд рублей".

А.Кудрин добавил, что всего за прошлый год Счётная палата направила 374 представления и 63 предписания, "из которых по состоянию на отчётную дату были не выполнены полностью или выполнены не полностью 137".