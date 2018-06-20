Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пентагон приготовился к появлению нового биологического оружия

21.06.2018 Lenta.ru 347 0
-1
Понравилась новость?
 0
Биологическое оружие
Биологическое оружие.
Источник: http://www.fsvps.ru/

Национальная академия наук США по заказу министерства обороны опубликовала доклад, в котором раскрывается опасность военного применения современных биотехнологий. По мнению экспертов, успехи в области синтетической биологии могут привести к появлению искусственных вирусов, которые способны вызывать пандемию. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам микробиолога Майкла Империале (Michael Imperiale) из Мичиганского университа, синтетическая биология не представляет опасности сама по себе, однако угрозу могут нести конкретные разработки. Так, исследование канадских ученых, которые воскресили вымерший вирус оспы лошади для последующего изучения, вызвало тревогу среди специалистов, заявивших, что человечество стало более уязвимым к этому виду заболеваний.

Генетические коды многих вирусов млекопитающих находятся в свободном доступе, и инфекции могут быть воссозданы опытными исследователями в любой оснащенной для этого лаборатории. Выращенные вирусы и бактерии могут быть даже более опасными, чем их природные аналоги, поскольку ученые часто намеренно увеличивают их устойчивость к лекарствам и вакцинам, вирулентность и токсичность. С развитием таких технологий, как система CRISPR/Cas, риск распространения патогенных инфекций еще больше увеличивается, пишут эксперты.

В то же время авторы доклада пришли к выводу, что появление совершенно новых видов инфекций маловероятно (например, особо смертоносных штаммов гриппа), поскольку даже небольшие генетические изменения в вирусах могут привести к потере их патогенных свойств. Более правдоподобным является увеличение уже существующей угрозы.

Некоторые исследователи отмечают, что сама заинтересованность Министерства обороны США в подобной экспертизе представляет собой потенциальную опасность, поскольку ведомство может инициировать новую гонку биологического оружия.

Система CRISPR/Cas применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке гена. Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания по принципу комплементарности. Различные sgРНК кодируются спейсерами — участками ДНК, находящимися в пределах CRISPR — группы особых повторяющихся последовательностей нуклеотидов.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Проекты
БиоО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 16:14
  • 25
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 21.06 16:00
  • 5
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 21.06 15:40
  • 123
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 21.06 15:21
  • 2
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
  • 21.06 15:07
  • 1
Топ-6 самых богатых женщин в России 2018
  • 21.06 15:01
  • 1541
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.06 14:33
  • 8
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 21.06 14:31
  • 1
Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
  • 21.06 14:26
  • 1
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
  • 21.06 14:23
  • 2
Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
  • 21.06 14:19
  • 1
В США оценили способность России защитить Калининградскую область
  • 21.06 13:41
  • 159
С опозданием на 10 лет
  • 21.06 13:37
  • 56
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 21.06 13:36
  • 1
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
  • 21.06 13:30
  • 48
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
другие обсуждаемые темы