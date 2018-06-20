Российские специалисты создали уникальную авиационную бомбу-ракету. Испытания уже идут
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Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.
Источник: Минобороны РФ
РИА Новости публикует информацию из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения. В докладе сообщается, что российские специалисты разработали высокоточный авиационный боеприпас, который обладает функционалом как обычной авиабомбы, так и ракеты. В материале говорится о том, что речь идёт о бомбе под маркировкой 9-А-7759.
На данный момент времени авиабомба проходит лётно-конструкторские испытания. При этом тестируют её в самых разных условиях, включая пустынные – с воздействием пыли и песка.
Какой самолёт используется в качестве носителя бомбы-ракеты 9-А-7759? Это фронтовой бомбардировщик Су-34. В ходе испытаний восьмикратно 9-А-7759 использовалась как ракета с осуществлением пусков, а троекратно как авиабомба.
О новейшем авиабоеприпасе известно ещё и то, что его наведение осуществляется с применением спутниковой системы ГЛОНАСС – то есть никак не зависит от иностранной спутниковой группировки (в первую очередь – системы GPS).
Кстати, новейшая авиабомба может быть использована далеко не только на самолётах Су-34. В качестве её носителя вполне можно рассматривать, например, Су-35.
О габаритах авиационного боеприпаса нового типа не сообщается.
На данный момент разработкой такого оружия занимаются, к примеру, в Китае. О степени реализации программы бомбы-ракеты в КНР пока данных нет.
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20.06.2018
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