Российские специалисты создали уникальную авиационную бомбу-ракету. Испытания уже идут



Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.

Источник: Минобороны РФ Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.Источник: Минобороны РФ

РИА Новости публикует информацию из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения. В докладе сообщается, что российские специалисты разработали высокоточный авиационный боеприпас, который обладает функционалом как обычной авиабомбы, так и ракеты. В материале говорится о том, что речь идёт о бомбе под маркировкой 9-А-7759.

На данный момент времени авиабомба проходит лётно-конструкторские испытания. При этом тестируют её в самых разных условиях, включая пустынные – с воздействием пыли и песка.

Какой самолёт используется в качестве носителя бомбы-ракеты 9-А-7759? Это фронтовой бомбардировщик Су-34. В ходе испытаний восьмикратно 9-А-7759 использовалась как ракета с осуществлением пусков, а троекратно как авиабомба.

О новейшем авиабоеприпасе известно ещё и то, что его наведение осуществляется с применением спутниковой системы ГЛОНАСС – то есть никак не зависит от иностранной спутниковой группировки (в первую очередь – системы GPS).

Кстати, новейшая авиабомба может быть использована далеко не только на самолётах Су-34. В качестве её носителя вполне можно рассматривать, например, Су-35.

О габаритах авиационного боеприпаса нового типа не сообщается.

На данный момент разработкой такого оружия занимаются, к примеру, в Китае. О степени реализации программы бомбы-ракеты в КНР пока данных нет.