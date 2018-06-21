Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
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Украинские подразделения ПВО и ВВС проводят командно-штабные учения на юге страны. Пресс-служба украинского Минобороны сообщает, что зенитные ракетные дивизионы отрабатывали перемещения на позиции, выполняли воздушное прикрытие войск, обнаруживали, сопровождали и уничтожали условные воздушные цели, организовывали и осуществляли наземную оборону подразделений на полевых позициях.
Обращает на себя внимание, что в ходе КШУ украинские военнослужащие использовали переносные зенитные ракетные комплексы.
Минобороны Украины
С учётом большого числа провокаций у линии соприкосновения, отмеченных в последнее время, использование ПЗРК неподалёку от проведения так называемой операции объединённых сил не может не вызывать тревоги. Это при учёте того, что над Украиной продолжают проходить маршруты гражданских авиалайнеров.
Из сообщения пресс-службы украинского военного ведомства:
Также был отработан выход дивизионов на запасные позиции в ночное время. Личный состав действовал уверенно, умело и профессионально.
Настолько же умело и профессионально, как в июле 2014 года, когда наносили удары по малайзийскому авиалайнеру?
Между тем, в Виннице прошла встреча украинских штабных офицеров с натовскими военнослужащими. Отмечается, что обсуждались итоги проведения совместной операции "Северный сокол-2018". В ней принимали участие украинские и датские военнослужащие. Операция проводилась в формате доставки специальных грузов в "высоких" широтах. Так, транспортная авиация задействовалась, к примеру, для доставки топлива в Гренландию.
С украинской стороны участие принимали 44 военнослужащих бригады военно-транспортной авиации ВВС Украины, дислоцированной в Мелитополе. Используя Ил-76, украинские лётчики перевезли 500 тыс. литров топлива с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд".
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20.06.2018
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