Турция получит свои F-35. Пентагон проигнорировал мнение Конгресса
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Первые истребители-бомбардировщики F-35 Турция получит 21 июня, церемония передачи самолетов пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас), сообщают Известия.
http://www.globallookpress.com
Американские конгрессмены выступают против этого решения.
По словам представителя Пентагона Майка Эндрюса, в США уже прибыли турецкие пилоты, которые в скором времени приступят к тренировочным полетам на авиабазе ВВС в Аризоне.
Во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативу после решения Вашингтона вывести ее из программы производства новейших самолетов F-35.
Напомним, 18 июня верхняя палата американского конгресса приняла проект военного бюджета на 2019 финансовый год, в котором вводятся ограничения в отношении Турции. Они должны вступить в силу, если Анкара всё же закупит российские зенитные системы С-400. Санкции предполагают исключение Турции из программы производства F-35, что влечет за собой отмену планов по поставке этих самолетов.
В конце прошлого года Москва и Анкара подписали крупнейшее в истории двух государств соглашение о поставке в Турцию ЗРС С-400 "Триумф". Согласно условиям договора, поставки должны начаться весной 2020 года. Власти США и их союзники по НАТО выступили против этой сделки, указав на несовместимость российских комплексов с системой ПВО-ПРО альянса.
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20.06.2018
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