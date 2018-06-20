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Очередной "Грачонок" начал переход на Каспий для госиспытаний

21.06.2018 Военное обозрение 413 0
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Девятый катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок", спущенный на воду Зеленодольским судостроительным заводом, начал переход на сдаточную базу в Махачкале. По прибытию на базу, катер приступит к ходовым и государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе предприятия.

https://www.korabel.ru/

Катера проекта 21980 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе с 2008 года, разработчик катеров - КБ "Вымпел", расположенное в Нижнем Новгороде. Проект 21980 предназначен для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России, борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Оснащаются современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения подводных объектов. На борту катеров имеется водолазное снаряжение.

"Грачонок" — однопалубный катер с непрерывной главной палубой, развитой надстройкой, наклонным форштевнем и транцевой кормой. Для проведения работ имеется кран-манипулятор.

Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м

Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м

Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.

На вооружении катера находится морская тумбовая пулеметная установка (МТПУ) с 14,5-мм пулеметом, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65 и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Кроме Зеленодольского судостроительного завода, строительством катеров данного проекта занимаются "Восточная верфь" г. Владивосток и Рыбинский судостроительный завод "Вымпел".
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
ДП-64 Непрявда
ДП-65
Игла ЗРК
Компании
Восточная верфь
Вымпел СЗ
ЗДЗ Горького
Проекты
21980 Грачонок

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