Пентагон ввел запрет на использование коммерческих беспилотников в войсках
|
|
Морским пехотинцам США запретили использование малых беспилотников. Такое распоряжение в Корпус морской пехоты США поступило из Пентагона, заявили в пресс-службе. Запрет связан с возможной угрозой в области кибербезопасности.
http://www.globallookpress.com/
Американское военное ведомство ввело запрет на закупку и применение в войсках серийных коммерческих беспилотников, объясняя это уязвимостью БПЛА в области кибербезопасности, тем самым заставив КМП США отказаться от программы по повышению боевой мощи и эффективности морской пехоты США. В опубликованном меморандуме не называются причины наложенного запрета на серийные коммерческие БПЛА, используемые в американской армии, но одной из версий является "потенциальная угроза безопасности", связанная с продукцией китайской частной компании DJI (Dajiang Innovation Technology), производящей в том числе и беспилотники. По версии сенатора Криса Мерфи, данная компания использует свою продукцию для передачи важных данных правительству Китая. Конечно же ни одного доказательства данного утверждения предоставлено не было, но это не помешало конгрессмену направить соответствующее письмо в Министерство обороны США.
Необходимо отметить, что правительство США неоднократно закупало коммерческие беспилотники для американской армии. В их число входят и БПЛА, выпущенные китайской компанией. Кстати, два года назад компанию также обвиняли в передаче данных китайским властям, но доказать ничего не смогли. Возможно и в этот раз ничего не докажут, но запрет все-таки ввели, а заодно запретили использование в войсках гражданских телефонов и планшетов. Наверное то же из-за китайцев...
|
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.06.2018 Оружие на любой вкус
14.05.2018 Что ожидать от ИИ, космоса и других технологий в ближайшие 1,5 года
18.04.2018 Вакансия для Берии
17.04.2018 США задержат поставку Республике Корея БЛА RQ-4B "Глобал Хок"
11.04.2018 Россия научилась глушить американские БПЛА в Сирии
09.04.2018 НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
26.03.2018 Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает эксперт
20.03.2018 Немецкие политики осудили совместные киберучения НАТО и бундесвера