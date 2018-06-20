Доля перспективных вооружений в продукции ОПК РФ за пять лет выросла в четыре раза
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
По словам министра обороны, этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Доля перспективных вооружений в продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за последние пять лет выросла в четыре раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Севастополе.
"В условиях санкционного давления и жесткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза", - сказал Шойгу.
По его словам, этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий.
"Сегодня победа куется не только на поле боя, но и в научных лабораториях. Формирование инновационной инфраструктуры позволит обеспечить развитие и внедрение отечественных аппаратно-программных платформ", - отметил Шойгу.
Один из вопросов в повестке сегодняшнего заседания, сказал Шойгу, - использование Министерством обороны унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ.
"Действенным инструментом в решении поставленной задачи должны стать проекты в формате "от идеи до образца вооружения", - сказал Шойгу. Эти проекты, отметил он, планируется реализовывать на базе военного технополиса "Эра", который откроется в сентябре этого года в Анапе (Краснодарский край).
Технополис "Эра"
В технополисе планируется проводить комплексные прикладные и поисковые исследования, а также перспективные разработки по восьми приоритетным направлениям - искусственному интеллекту, IT-системам, робототехнике и другим. Эти работы будут выполнять в том числе и четыре сводные научные роты.
На территории технополиса "будут функционировать более 800 единиц уникального лабораторно-экспериментального оборудования, а также центры проектирования, робототехники, экспериментальные площадки".
"Для молодых ученых предусмотрено более тысячи квартир", - сказал Шойгу.
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20.06.2018
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