Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Доля перспективных вооружений в продукции ОПК РФ за пять лет выросла в четыре раза

21.06.2018 ТАСС 778 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам министра обороны, этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Доля перспективных вооружений в продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за последние пять лет выросла в четыре раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Севастополе.

"В условиях санкционного давления и жесткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза", - сказал Шойгу.

По его словам, этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий.

"Сегодня победа куется не только на поле боя, но и в научных лабораториях. Формирование инновационной инфраструктуры позволит обеспечить развитие и внедрение отечественных аппаратно-программных платформ", - отметил Шойгу.

Один из вопросов в повестке сегодняшнего заседания, сказал Шойгу, - использование Министерством обороны унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ.

"Действенным инструментом в решении поставленной задачи должны стать проекты в формате "от идеи до образца вооружения", - сказал Шойгу. Эти проекты, отметил он, планируется реализовывать на базе военного технополиса "Эра", который откроется в сентябре этого года в Анапе (Краснодарский край).

Технополис "Эра"

В технополисе планируется проводить комплексные прикладные и поисковые исследования, а также перспективные разработки по восьми приоритетным направлениям - искусственному интеллекту, IT-системам, робототехнике и другим. Эти работы будут выполнять в том числе и четыре сводные научные роты.

На территории технополиса "будут функционировать более 800 единиц уникального лабораторно-экспериментального оборудования, а также центры проектирования, робототехники, экспериментальные площадки".

"Для молодых ученых предусмотрено более тысячи квартир", - сказал Шойгу.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
AI
Научная рота
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 16:14
  • 25
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 21.06 16:00
  • 5
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 21.06 15:40
  • 123
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 21.06 15:21
  • 2
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
  • 21.06 15:07
  • 1
Топ-6 самых богатых женщин в России 2018
  • 21.06 15:01
  • 1541
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.06 14:33
  • 8
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 21.06 14:31
  • 1
Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
  • 21.06 14:26
  • 1
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
  • 21.06 14:23
  • 2
Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
  • 21.06 14:19
  • 1
В США оценили способность России защитить Калининградскую область
  • 21.06 13:41
  • 159
С опозданием на 10 лет
  • 21.06 13:37
  • 56
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 21.06 13:36
  • 1
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
  • 21.06 13:30
  • 48
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
другие обсуждаемые темы