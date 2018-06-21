BAE выиграла контракт на разработку новой боевой, плавающей машины для морской пехоты США



Прототип боевой машины Amphibious Combat Vehicle компании BAE Systems проходит полевые испытания морских пехотинцев. (BAE Systems).

Источник: https://www.defensenews.com/ Прототип боевой машины Amphibious Combat Vehicle компании BAE Systems проходит полевые испытания морских пехотинцев. (BAE Systems).Источник: https://www.defensenews.com/

BAE Systems получила контракт на создание новой амфибийной боевой машины Корпуса морской пехоты США в результате победы в конкурсе, где автомобиль BAE соперничал с предложением SAIC.

Контракт позволяет компании запустить низкорентабельное опытное производство 30 автомобилей стоимостью 198 миллионов долларов США, которые, как ожидается, будут поставлены к осени 2019 года.

Морские пехотинцы планируют заказать 204 машины. Ожидается, что общая стоимость контракта со всеми опционами составит порядка 1,2 млрд. долл. США.

Заключение Корпусом этого контракта «на один шаг приближает морских пехотинцев к получению этих машин», - сказал во вторник во время круглого стола со СМИ исполнительный директор программы сухопутных систем морской пехоты Джон Гарнер.

Но Корпус не совсем доработал новую ACV. Ожидается, что автомобиль будут постепенно модифицировать с добавлением новых требований и усовершенствований.

Корпус морской пехоты уже работает над требованиями к ACV 1.2 с обновлением вооружения для амфибийной машины.

Автомобиль ACV от BAE в конечном итоге заменит в Корпусе устаревший автомобиль-амфибию, но постепенно. Десантная плавающая машина, эпохи холодной войны, в настоящее время проходит модернизацию по живучести для сохранения в строю до 2035 года

В ноябре 2015 года BAE Systems и SAIC получили примерно по 100 миллионов долларов США на производство 16 прототипов к конкурсу Корпуса морской пехоты по выбору одного из поставщиков в 2018 году.

Все государственные испытания прототипов завершились в начале декабря 2017 года, и уже в начале января 2018 года Корпус морской пехоты сформировал заявку c предложением. Одновременно с этим начались и полевые испытания.

Государственные испытания включали наземную проверку надежности, выживаемости, испытания подрывом, а также тестирование в воде – спуск машины в воду, плавание и проход по волнам.

В полевых испытаниях участвовали по семь прототипов от SAIC и семь от BAE Systems. Шесть испытывались, а один находился в запасе на случай замены.

При формировании предложения по ACV BAE Systems сотрудничает с итальянской компанией Iveco Defense Vehicles.

Ряд особенностей, на взгляд BAE интересных для нового ACV, заключаются в возможности перевозки сразу стрелкового подразделения - 13 морских пехотинцев и 3 членов экипажа. Машина имеет очень тихий двигатель мощностью 690 л.с. против 560 л.с. старого двигателя. У автомобиля V-образное днище для защиты от подрыва, а сиденья полностью независимы от корпуса.

Машина SAIC, которая строится в Чарлстоне, Южная Каролина, создает оптимальную тягу посредством центральной системы подкачки шин, автоматически увеличивающей или уменьшающей давление в шинах. Она также имеет V-образное днище, сертифицированное во время испытаний в Автомобильном испытательном центре штата Невада, где Корпусом морской пехоты будут проверяться все прототипы, и амортизирующие сиденья для защиты пассажиров.

Ожидается, что первые боевые машины ACV 1.1 получит 3-й штурмовой батальон плавающих машин 1-й морской дивизии из лагеря Пендлтон, штат Калифорния.

Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.name