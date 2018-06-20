МККК впервые примет участие в учениях "Славянское братство - 2018"
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Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Как сообщают в Минобороны, представители организации разберут наиболее сложные вопросы применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий многонациональными силами
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) впервые примут участие в совместных российско-белорусско-сербских тактических учениях "Славянское братство - 2018". Об этом в среду сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Новороссийск для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство - 2018" прибыли представители региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове", - говорится в сообщении.
В ходе учений представители международной организации вместе с руководящим составом разберут наиболее сложные вопросы применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий многонациональными силами.
Кроме того, представители МККК вместе с силами многонациональной тактической группировки отработают методы доставки парашютным способом в труднодоступные районы грузов с гуманитарной помощью самолетами Ил-76, сообщили в Минобороны.
Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" проходят на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае с 18 по 28 июня. В совместных учениях задействовано около 1000 десантников из России, Белоруссии и Сербии, более 150 единиц военной техники, а также 10 самолетов и вертолетов ВВС и ПВО Южного военного округа.
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20.06.2018
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