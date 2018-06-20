Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МККК впервые примет участие в учениях "Славянское братство - 2018"

21.06.2018 ТАСС 252 0
0
Понравилась новость?
 0
Сербские военнослужащие
Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщают в Минобороны, представители организации разберут наиболее сложные вопросы применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий многонациональными силами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) впервые примут участие в совместных российско-белорусско-сербских тактических учениях "Славянское братство - 2018". Об этом в среду сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Новороссийск для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство - 2018" прибыли представители региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове", - говорится в сообщении.

В ходе учений представители международной организации вместе с руководящим составом разберут наиболее сложные вопросы применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий многонациональными силами.

Кроме того, представители МККК вместе с силами многонациональной тактической группировки отработают методы доставки парашютным способом в труднодоступные районы грузов с гуманитарной помощью самолетами Ил-76, сообщили в Минобороны.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" проходят на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае с 18 по 28 июня. В совместных учениях задействовано около 1000 десантников из России, Белоруссии и Сербии, более 150 единиц военной техники, а также 10 самолетов и вертолетов ВВС и ПВО Южного военного округа.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Молдавия
Россия
Сербия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 16:14
  • 25
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 21.06 16:00
  • 5
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 21.06 15:40
  • 123
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 21.06 15:21
  • 2
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
  • 21.06 15:07
  • 1
Топ-6 самых богатых женщин в России 2018
  • 21.06 15:01
  • 1541
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.06 14:33
  • 8
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 21.06 14:31
  • 1
Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
  • 21.06 14:26
  • 1
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
  • 21.06 14:23
  • 2
Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
  • 21.06 14:19
  • 1
В США оценили способность России защитить Калининградскую область
  • 21.06 13:41
  • 159
С опозданием на 10 лет
  • 21.06 13:37
  • 56
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 21.06 13:36
  • 1
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
  • 21.06 13:30
  • 48
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
другие обсуждаемые темы