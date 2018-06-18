Lynx KF41: укрупнённая "Рысь"



Германская БМП Lynx KF41.

Источник: www.rheinmetall-defence.com Германская БМП Lynx KF41.Источник: www.rheinmetall-defence.com

Официальная презентация немецкой боевой машины пехоты Lynx KF31 (лат. — рысь) состоялась на выставке вооружений Eurosatory 2016. Спустя два года на Eurosatory 2018 была презентована её модификация Lynx KF41. Новая БМП является удлинённой версией Lynx KF31. Благодаря увеличенному корпусу в его десантном отделении помещаются 8 человек (в KF31 — 6 десантников). Это повлияло на массу машины — Lynx KF41 весит 41 т против 31 т у KF31.

В зрелищном промо-ролике компания Rheinmetall показала ключевые особенности и возможности новой БМП. В частности, были продемонстрированы стрельба из скорострельной пушки, отстрел тепловых ловушек, активация ракетного модуля, а также ходовые качества машины.