Lynx KF41: укрупнённая "Рысь"
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Германская БМП Lynx KF41.
Источник: www.rheinmetall-defence.com
Официальная презентация немецкой боевой машины пехоты Lynx KF31 (лат. — рысь) состоялась на выставке вооружений Eurosatory 2016. Спустя два года на Eurosatory 2018 была презентована её модификация Lynx KF41. Новая БМП является удлинённой версией Lynx KF31. Благодаря увеличенному корпусу в его десантном отделении помещаются 8 человек (в KF31 — 6 десантников). Это повлияло на массу машины — Lynx KF41 весит 41 т против 31 т у KF31.
В зрелищном промо-ролике компания Rheinmetall показала ключевые особенности и возможности новой БМП. В частности, были продемонстрированы стрельба из скорострельной пушки, отстрел тепловых ловушек, активация ракетного модуля, а также ходовые качества машины.
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18.06.2018
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