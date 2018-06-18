Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Lynx KF41: укрупнённая "Рысь"

19.06.2018 Warspot 647 0
0
Понравилась новость?
 0
Германская БМП Lynx KF41
Германская БМП Lynx KF41.
Источник: www.rheinmetall-defence.com

Официальная презентация немецкой боевой машины пехоты Lynx KF31 (лат. — рысь) состоялась на выставке вооружений Eurosatory 2016. Спустя два года на Eurosatory 2018 была презентована её модификация Lynx KF41. Новая БМП является удлинённой версией Lynx KF31. Благодаря увеличенному корпусу в его десантном отделении помещаются 8 человек (в KF31 — 6 десантников). Это повлияло на массу машины — Lynx KF41 весит 41 т против 31 т у KF31.

В зрелищном промо-ролике компания Rheinmetall показала ключевые особенности и возможности новой БМП. В частности, были продемонстрированы стрельба из скорострельной пушки, отстрел тепловых ловушек, активация ракетного модуля, а также ходовые качества машины.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 00:14
  • 7
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 20.06 00:00
  • 59
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 19.06 23:27
  • 19
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 19.06 23:18
  • 86
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 19.06 22:03
  • 55
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 19.06 20:52
  • 57
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 19.06 19:06
  • 2
Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
  • 19.06 18:10
  • 15
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 19.06 18:00
  • 6
Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
  • 19.06 17:35
  • 3
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
  • 19.06 16:17
  • 3
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 19.06 15:12
  • 2
Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"
  • 19.06 14:40
  • 14
Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
  • 19.06 14:38
  • 19
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 19.06 14:23
  • 1
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
другие обсуждаемые темы