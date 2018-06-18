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Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

19.06.2018 Интерфакс-АВН 572 0
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Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото
Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото.
Источник: © NASA

Обещает обеспечить долговременное присутствие США на Луне

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида Вооруженных сил. Это - значимое заявление", - сказал президент в понедельник, выступая в Национальном космическом совете США.

"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - подчеркнул Д.Трамп.

Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Проекты
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