Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
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Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото.
Источник: © NASA
Обещает обеспечить долговременное присутствие США на Луне
Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.
"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида Вооруженных сил. Это - значимое заявление", - сказал президент в понедельник, выступая в Национальном космическом совете США.
"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - подчеркнул Д.Трамп.
Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.
"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.
Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.
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18.06.2018
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