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Россия и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

19.06.2018 РИА Новости 674 0
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Военнослужащие ВС Филиппин
Военнослужащие ВС Филиппин.
Источник: armscom.net

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Филиппины подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, текст которого опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ и правительство Республики Филиппины … согласились о следующем: стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество", - говорится в документе.

Сотрудничество будет подразумевать поставки вооружения и военной техники, его обслуживание, ремонт и модернизацию, а также поставку запасных частей. Кроме того, соглашение предполагает совместные программы в области ВТС и подготовку соответствующих кадров.

В конце октября 2017 года Россия и Филиппины заключили первый контракт по военно-технической линии - о поставках гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Тогда же и было подписано межправительственное соглашение о ВТС, однако оно вступило в силу только в мае 2018 года, а опубликовано в июне.

Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, документ, хотя и не подразумевает крупных контрактов, стал политической победой Москвы и укрепил ее позиции в регионе.

До последнего времени Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала проявлять активный интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Бруней
Россия
Филиппины
Продукция
РПГ-7

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