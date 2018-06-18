Россия и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве



Военнослужащие ВС Филиппин.

Источник: armscom.net Военнослужащие ВС Филиппин.Источник: armscom.net

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Филиппины подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, текст которого опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ и правительство Республики Филиппины … согласились о следующем: стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество", - говорится в документе.

Сотрудничество будет подразумевать поставки вооружения и военной техники, его обслуживание, ремонт и модернизацию, а также поставку запасных частей. Кроме того, соглашение предполагает совместные программы в области ВТС и подготовку соответствующих кадров.

В конце октября 2017 года Россия и Филиппины заключили первый контракт по военно-технической линии - о поставках гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Тогда же и было подписано межправительственное соглашение о ВТС, однако оно вступило в силу только в мае 2018 года, а опубликовано в июне.

Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, документ, хотя и не подразумевает крупных контрактов, стал политической победой Москвы и укрепил ее позиции в регионе.

До последнего времени Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала проявлять активный интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.