Военные наведут переправу на реке Урал у села в Оренбуржье, где половодьем смыло мост
|
|
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»
Военнослужащие наведут две паромные переправы, которые будут действовать до 1 октября 2018 года
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Инженеры Центрального военного округа восстановят сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где весной этого года во время половодья был разрушен 190-метровый мост через Урал. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба округа.
"Понтонно-переправочные подразделения сегодня начали 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. На реке будут установлены две паромные переправы, грузоподъемностью 170 т каждая. Планируется, что они будут действовать до 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, работы планируется завершить в течение нескольких дней, паромное сообщение будет восстановлено в среду, 20 июня. В округе уточнили, что решение о наведении временной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора региона Юрия Берга в военное ведомство.
По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, разрушенный во время ледохода весной этого года мост обеспечивал жителям Нижнеозерного транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, и предоставлял выход на трассу Оренбург - Илек. Глава региона 6 июня побывал в селе и сообщил о принятом решении по восстановлению регулярной переправы на время восстановительных работ на стационарном мосту.
В Нижнеозернинском сельсовете уточнили ТАСС, что всего в селе проживает 1431 человек.
|
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2018 Полярных стрелков усилят "реактивными" танками
05.06.2018 Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит в ЦВО в этом году
04.06.2018 Всеармейский конкурс "Военное ралли" впервые стартовал в Туве
31.05.2018 "Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
31.05.2018 Около 300 новых и современных образцов автотехники поступит в 2018 году в войска ЮВО
30.05.2018 Танки на колесах. Самые вооруженные бронеавтомобили России
29.05.2018 Грузовые автомобили семейства "Торнадо" в перспективе заменят "КамАЗы" и "Уралы"
28.05.2018 Каким KADEX 2018 стал для России