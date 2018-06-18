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Военные наведут переправу на реке Урал у села в Оренбуржье, где половодьем смыло мост

19.06.2018 ТАСС 573 0
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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

Военнослужащие наведут две паромные переправы, которые будут действовать до 1 октября 2018 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Инженеры Центрального военного округа восстановят сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где весной этого года во время половодья был разрушен 190-метровый мост через Урал. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба округа.

"Понтонно-переправочные подразделения сегодня начали 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. На реке будут установлены две паромные переправы, грузоподъемностью 170 т каждая. Планируется, что они будут действовать до 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы планируется завершить в течение нескольких дней, паромное сообщение будет восстановлено в среду, 20 июня. В округе уточнили, что решение о наведении временной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора региона Юрия Берга в военное ведомство.

По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, разрушенный во время ледохода весной этого года мост обеспечивал жителям Нижнеозерного транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, и предоставлял выход на трассу Оренбург - Илек. Глава региона 6 июня побывал в селе и сообщил о принятом решении по восстановлению регулярной переправы на время восстановительных работ на стационарном мосту.

В Нижнеозернинском сельсовете уточнили ТАСС, что всего в селе проживает 1431 человек.
18.06.2018
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