В Астане состоится заседание Координационного комитета топографических служб оборонных ведомств СНГ
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Топограф за работой.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
ЦАМТО, 18 июня. В Астане (Республика Казахстан) 18-20 июня состоится заседание Координационного комитета топографических служб оборонных ведомств государств Содружества.
В заседании комитета примут участие руководители и специалисты топографических служб оборонных ведомств государств Содружества и представители Секретариата Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.
Представители вооруженных сил государств Содружества на заседании обсудят направления развития сотрудничества в формате Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, проанализируют выполнение Плана реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для военных ведомств стран СНГ, подведут итоги своей деятельности в 2017 году и согласуют совместные мероприятия топографических служб оборонных ведомств государств Содружества в 2019 году.
В рамках заседания комитета его участники посетят Центр дистанционного зондирования Земли и Системы высокоточной спутниковой навигации, а также ознакомятся с экспонатами и выставками музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан в г.Астане, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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18.06.2018
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