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В Минске прошло заседание Координационного комитета начальников войск РХБ защиты министерств обороны стран СНГ

19.06.2018 ЦАМТО 686 0
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Войска РХБЗ России
Войска РХБЗ России.
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России

ЦАМТО, 18 июня. В Минске 15 июня состоялось девятое заседание Координационного комитета начальников войск радиационной, химической и биологической защиты (химической защиты) государств-участников СНГ.

Одновременно в Минске состоялся сбор специалистов национальных систем контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ.

В Координационном комитете и сборе специалистов приняли участие представители от министерств обороны Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и, в качестве наблюдателя, от Республики Узбекистан.

В ходе заседания обсуждались вопросы совместных мероприятий Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ в 2019 году, организации функционирования национальных систем контроля и оценки РХБ обстановки министерств обороны государств-участников СНГ.

По итогам обсуждения вопросов были подписаны Решения Координационного комитета.

Специалистами войск РХБ защиты Республики Беларусь были продемонстрированы силы и средства выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки Министерства обороны и других взаимодействующих ведомств, а представителями промышленности были представлены новые отечественные образцы радиационного контроля и разведи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.06.2018
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